El regreso se acerca: el Al Qadsiah espera a su goleador antes de medirse al Al Nassr

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Buenas noticias para la afición del Al Qadsiah: el italiano Mateo Retegui, delantero del conjunto saudí, ha comenzado la fase de trabajo con balón como paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo tras el actual parón. Es un paso que acerca la vuelta de un goleador que ha estado ausente en el tramo más importante de la temporada y cuya baja generó mucha preocupación en el club.

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Retegui entra en la fase de trabajo con balón, según fuentes del diario saudí «Arriyadiyah», después de haber completado buena parte de su programa de tratamiento y recuperación. Es una señal clara de que su regreso está muy cerca y de que los servicios médicos confían en que pueda volver pronto a los terrenos de juego.

La misma fuente señaló que la participación de Retegui ante el Shabab Al Ahli emiratí, el martes posterior al próximo, en la quinta jornada de la Liga de Campeones Élite de la AFC, aún no está decidida, ya que el cuerpo técnico quiere evaluar su estado físico antes de tomar la decisión definitiva sobre su presencia.

El preparador físico centra sus esfuerzos en que el jugador vuelva antes del partido contra el Al Nassr, correspondiente a la jornada 14 de la Liga Roshn Saudí, el próximo 4 de diciembre. El Al Qadsiah considera este encuentro uno de los más importantes de la temporada, ya que podría definir la lucha por el liderato.

El delantero internacional italiano se ha perdido los últimos partidos del Al Qadsiah tras sufrir una lesión en el músculo del muslo ante el Al Riyadh el pasado 29 de octubre. Esa lesión lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante semanas y privó al equipo de su principal arma ofensiva en un momento decisivo.

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Desde la baja de Retegui, el Al Qadsiah ha intentado suplir su ausencia, pero el impacto de no contar con su goleador ha sido evidente, sobre todo en los partidos en los que necesitaba a alguien capaz de resolver frente a la portería. Por eso, su regreso es una gran noticia para el cuerpo técnico y para la afición.

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El Al Qadsiah ocupa la segunda posición de la Liga Roshn con 28 puntos, a dos del líder, el Al Hilal, mientras que en el torneo continental es quinto del grupo «Oeste» con ocho puntos, una situación que convierte cada próximo partido en una final.

El Al Qadsiah abrirá su calendario tras el parón enfrentándose al Shabab Al Ahli en Dubái el 24 de noviembre, antes de recibir al Al Fayha en liga el 27 del mismo mes y, después, visitar al Al Nassr en Riad.

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El partido contra el Shabab Al Ahli supone una prueba importante para el Al Qadsiah en la Liga de Campeones Élite de la AFC, ya que el equipo busca mejorar su posición en el grupo y acercarse a la clasificación para las siguientes rondas. Por ello, el regreso de Retegui, aunque sea por unos minutos, sería muy importante para el conjunto.

Por su parte, el duelo ante el Al Fayha es una oportunidad para que el Al Qadsiah siga presionando al Al Hilal en la liga y mantenga la distancia de dos puntos antes del gran choque contra el Al Nassr.

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Al final, la pregunta sigue en el aire: ¿estará Retegui listo para el partido contra el Shabab Al Ahli o el cuerpo técnico preferirá no arriesgar con él y esperar hasta el encuentro ante el Al Nassr? Los próximos días darán la respuesta, pero lo que es seguro es que la vuelta de Retegui al trabajo con balón marca el verdadero inicio de su regreso y que el Al Qadsiah se prepara para recuperar a su goleador en un momento en el que lo necesita más que nunca.