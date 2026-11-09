El Al-Ittihad saudí recibió un impulso importante con el regreso del centrocampista maliense Mohamed Doumbia a los entrenamientos grupales este lunes, tras una larga ausencia por lesión, en un desarrollo que otorga al cuerpo técnico opciones adicionales antes de la reanudación de las competiciones, especialmente con la necesidad del equipo de reforzar sus alternativas en el centro del campo.

El regreso de Doumbia llegó después de una ausencia de cerca de 8 meses, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla durante el partido ante el Al-Khaleej el pasado mes de marzo, en el marco de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, lesión que requirió someterse a una intervención quirúrgica y a un largo programa de rehabilitación.

El jugador siguió un programa terapéutico y de rehabilitación en la ciudad francesa de Lyon, antes de lograr superar las etapas fundamentales de la recuperación y volver a los entrenamientos grupales, para iniciar una nueva fase destinada a recuperar por completo su puesta a punto física y técnica.

Lee también: Oficial: clásicos y derbis al rojo vivo en 65 días trepidantes en la Roshn League

A pesar de su incorporación a los entrenamientos grupales, el regreso de Doumbia a los partidos no será precipitado, ya que el cuerpo técnico lo gestiona con cautela, con la intención de aumentar sus cargas de entrenamiento de forma gradual, para evitar exponerlo a grandes presiones físicas tras el largo periodo de ausencia.

Próximos partidos ALK 1ª División 12:00 ITT

El regreso del jugador cobra una importancia adicional ante la lesión del colombiano Richard Ríos en el tobillo, que lo apartará de los terrenos de juego durante varias semanas, lo que convierte la recuperación de Doumbia en parte de las soluciones en las que el Al-Ittihad puede apoyarse para suplir la carencia en el centro del campo.

El cuerpo técnico espera recuperar el nivel del jugador durante las próximas semanas, mientras que su participación oficial se determinará en función de su respuesta a las cargas de entrenamiento y de la evaluación de su estado físico, con el objetivo de ponerlo a punto gradualmente durante el próximo mes de diciembre.