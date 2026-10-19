El Al-Ittihad saudí recupera una de sus importantes opciones ofensivas antes del esperado enfrentamiento ante el Al-Ettifaq, después de que el alemán Jens Wissing decidiera reincorporar al nigeriano George Ilenikhena a la lista del equipo, en un paso que otorga al "Decano" soluciones adicionales en la línea delantera y abre la puerta a interrogantes sobre la situación del marroquí Youssef En-Nesyri, quien figura por su parte dentro de la lista que viaja a Dammam.

Según informó el diario "Arriyadiyah", Wissing excluyó al dúo formado por el senegalés Dion Lopy y el serbio Karlo Simić de la expedición del Al-Ittihad que partió hacia Dammam el lunes a mediodía, de cara al enfrentamiento ante el Al-Ettifaq el martes, dentro de las competiciones de la décima jornada de la Liga Roshn saudí, en el partido previsto para las nueve de la noche.

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El regreso de Ilenikhena llega después de haber estado ausente de la lista del Al-Ittihad en el enfrentamiento ante el Al-Hilal, por lo que el delantero nigeriano vuelve a estar disponible para Wissing, que busca opciones ofensivas más eficaces, especialmente tras la derrota en el clásico ante el Al-Hilal por 3-2.

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Su presencia representa una oportunidad para el técnico alemán de introducir cambios a nivel ofensivo, ya sea contando con él desde el inicio o conservándolo como una carta influyente durante el encuentro.

En contrapartida, aún no se ha determinado si En-Nesyri comenzará el enfrentamiento como titular o se sentará en el banquillo, pese a su presencia dentro de la lista que viaja a Dammam.

Wissing tiene la opción de contar en solitario con el delantero marroquí, o de alinear a Ilenikhena en su lugar, además de que sigue sobre la mesa la posibilidad de hacerlos jugar juntos si el técnico decide jugar con dos delanteros, según las necesidades del partido y lo que considere apropiado para explotar los puntos débiles de la defensa del Al-Ettifaq.

La lista del Al-Ittihad incluyó a ocho jugadores extranjeros: el portero serbio Predrag Rajković, el portugués Danilo Pereira, el argelino Houssem Aouar, el neerlandés Steven Bergwijn, su compatriota Georginio Wijnaldum, el marroquí Youssef En-Nesyri, el nigeriano George Ilenikhena y el colombiano Richard Ríos.

La lista también presenció el regreso de Ahmed Al-Ghamdi tras recuperarse de la lesión en el músculo de la pierna que lo apartó del enfrentamiento ante el Shabab Al-Ahli emiratí en la segunda jornada de la Liga de Campeones de Asia de la élite.

El Al-Ittihad afronta el enfrentamiento en busca de recuperar las victorias, después de perder ante el Al-Hilal en la Liga Roshn y, posteriormente, ante el Shabab Al-Ahli por 2-1 en el torneo continental, lo que aumenta la importancia del duelo ante el Al-Ettifaq para Wissing y sus jugadores.