El regreso de Vinicius y la ausencia de Valverde: Mourinho anuncia la alineación del Real Madrid para el partido ante el AEK Atenas

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, anunció la alineación de su equipo para el partido ante el AEK de Atenas griego esta noche de miércoles, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.

La alineación del Real Madrid para el partido de hoy incluyó el regreso de Vinícius Júnior, tras su ausencia en los partidos de LaLiga por la sanción en el ámbito local, portando además el brazalete de capitán.

El extremo brasileño continúa apareciendo con el conjunto blanco en el plano europeo, después de participar también en el partido ante el Leipzig alemán en la tercera jornada.

La alineación también incluyó el regreso de otro brasileño tras una larga ausencia por lesión, Éder Militão, que acompaña a Antonio Rüdiger en el eje de la defensa.

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Mourinho decidió dar descanso al capitán Fede Valverde al dejarlo fuera del once titular para el partido de hoy, después de que el jugador actuara en la posición de lateral derecho durante todo el último periodo. El técnico portugués se apoya hoy en el neerlandés Denzel Dumfries en el costado derecho.

El Real Madrid ocupa el quinto puesto en la clasificación de la fase de liga del torneo continental con 9 puntos, y puede disputarle el liderato al Paris Saint-Germain, que tiene puntaje perfecto, si gana hoy.

Alineación del Real Madrid para el partido ante el AEK de Atenas:

Portería: Thibaut Courtois.

Línea defensiva: Éder Militão, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Marc Cucurella.

Centro del campo: Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham.

Línea de ataque: Yan Diomande, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.