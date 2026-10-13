El regreso de Savic: Somerville resuelve la crisis de Inzaghi en Al Hilal ante Al Sadd

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¿Funcionarán los planes del entrenador italiano?

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El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al Hilal, encontró una solución a su crisis ofensiva, provocada por la baja de su extremo neerlandés Crysencio Summerville, en el partido contra el Al Sadd catarí en la Liga de Campeones Élite de Asia.

El Al Hilal visita al Al Sadd, en breve, en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

Inzaghi decidió apostar por Sultan Mandash como titular en la posición de extremo derecho, trasladando al brasileño Gabriel Martinelli a su puesto principal en el extremo izquierdo, debido a la ausencia de Summerville por sanción.

Inzaghi se veía obligado a utilizar a Martinelli en la posición de extremo derecho para mantener a Summerville en su puesto preferido como extremo izquierdo, antes de que este último fuera sancionado.

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El extremo neerlandés fue sancionado con 3 partidos por la expulsión que recibió durante el encuentro ante el Al Gharafa catarí en la primera jornada de la fase de liga de ese mismo torneo asiático.

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Por otro lado, Inzaghi decidió dar descanso al lateral francés Theo Hernández y alinear como titular a Mutaib Al Harbi en su lugar, después de que este participara en el último clásico contra el rival tradicional, el Al Ittihad.

También fue titular el defensa turco Yusuf Akçiçek en lugar de Hassan Tambakti, al igual que el centrocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic, que regresó de su lesión para jugar en lugar del francés Simon Boabré.

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El Al Hilal afronta el partido ocupando la quinta posición en la tabla de clasificación del grupo Oeste con 3 puntos, mientras que el Al Sadd marcha decimoquinto y penúltimo sin ningún punto.

La alineación del Al Hilal fue la siguiente:

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Portería: Yassine Bounou

Defensa: Mohammed Mahzari - Yusuf Akçiçek - Kalidou Koulibaly - Mutaib Al Harbi

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Centro del campo: Mohamed Kanno - Rúben Neves - Sergej Milinkovic-Savic

Ataque: Sultan Mandash - Ollie Watkins - Gabriel Martinelli