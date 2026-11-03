El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se prepara para afrontar un gran dilema defensivo, aunque será uno bien recibido por el técnico español y motivo de envidia para los demás grandes equipos de todo el continente.

Esto llega tras el regreso del francés William Saliba a los entrenamientos del Arsenal, según informó la cadena "BBC", después de su ausencia desde el inicio de la presente temporada, debido a una lesión de espalda que le obligó a abandonar el terreno de juego en el partido entre Francia y España en las semifinales del Mundial 2026.

El jugador de 25 años ha sido uno de los mejores defensas de la Premier League en las últimas temporadas, pero en su ausencia Ezri Konsa, recién incorporado al equipo en verano, entró con fluidez para ayudar al Arsenal a regresar a lo más alto de la clasificación.

De hecho, desde la llegada de Konsa procedente del Aston Villa por 55 millones de libras esterlinas, él y Gabriel Magalhães han formado una sólida pareja, con lo que el Arsenal vuelve a tener la defensa más fuerte de la liga, con su portería batida en apenas cinco ocasiones en nueve partidos.

Saliba arrastraba un problema de espalda durante toda la temporada pasada, pero fue enviado a ver a un especialista después del Mundial.

Se determinó que no necesitaba pasar por el quirófano, pero que requeriría un largo periodo de recuperación, y no se fijó una fecha para su regreso.

El internacional francés se entrenaba de forma individual en las instalaciones del Arsenal, pero ahora ha vuelto a los entrenamientos completos antes del partido de la Liga de Campeones de Europa contra el Slavia de Praga, tras el cual se perfila un calendario cargado de partidos durante el periodo festivo.

Saliba y su habitual compañero Gabriel fueron una de las principales razones de que el Arsenal ganara el título de la Premier League por primera vez en 22 años la temporada pasada.

¿Qué hará Arteta?

El Arsenal recibe al Hull City el próximo sábado antes de que comience el próximo parón internacional de este mes.

Este tiempo permitirá a Saliba mejorar aún más su forma física antes de volver a ser una opción habitual para Arteta.

Pero cuando Saliba regrese, Arteta tendrá que decepcionar a alguno de ellos.

Ben White y Jurriën Timber han sido las opciones del Arsenal en el lateral derecho esta temporada, dos alternativas fiables al más alto nivel.

Ambos han sufrido anteriormente problemas relacionados con la forma física, pero White ha estado disponible en todos los partidos del Arsenal esta temporada salvo en uno.

Konsa podría desplazarse al lateral derecho, posición en la que también jugó por primera vez con la selección de Inglaterra, lo que permitiría a Saliba jugar junto a Gabriel en su puesto habitual.

Arteta valora la fortaleza física en su Arsenal, y trasladar a Konsa, que posee una enorme fuerza física, al lateral derecho supondría un enorme desafío para los delanteros rivales.

Además, el regreso de Saliba reduce las posibilidades de que el central Cristhian Mosquera disponga de minutos de juego, y los escasos minutos que ha tenido hasta ahora esta temporada plantearán interrogantes sobre su futuro, a pesar de haberse recuperado de una lesión en los isquiotibiales.

El Arsenal disputó 63 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, en la que ganó la liga y alcanzó la final de la Liga de Campeones de Europa.

Y dado que Arteta tiene como objetivo defender el título y lograr el éxito europeo esta vez, habrá muchos partidos para que rote sus numerosas opciones.