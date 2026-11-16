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Se acaba la racha de seis victorias consecutivas de la selección sub-21, pero el empate de la Italia de Silvio Baldini ante Bélgica tiene mucho valor por cómo llega: una remontada en los últimos minutos, culminada con el penalti del juventino Ekhator, que lo provoca y vuelve a marcar, para firmar el 2-2.

El técnico introduce 5 cambios respecto al once inicial ante Francia: en el minuto 25, Inacio se mete hacia dentro y dispara; el portero Pieklak no consigue atrapar el balón y, entre Lipani y Cherubini, el extremo llega primero para empujarlo a la red y poner el 1-0 para Italia. Pero la ventaja dura poco: dos minutos después, tras un córner, Burlet remata de volea y le deja el balón involuntariamente a Mirisola, que lo controla y dispara para batir a Daffara.

En la segunda parte, Mbangula recoge el balón por la izquierda y filtra un pase para Nonge, que se lo deja servido a Mirisola a bocajarro para completar su doblete y poner a Bélgica por delante. En los últimos minutos se produce un conato de pelea en el que participan Mane, Fofana, Bassette y Ekhator, antes de que Amatucci encuentre con un pase en profundidad al delantero centro de la Juve, que provoca la falta y no falla desde el punto de penalti. En el tramo final, Daffara vuelve a ser protagonista ante una internada de Duranville. Buen resultado en el penúltimo amistoso de cara al Europeo de la categoría; el último será en marzo.