El regreso de Christian Eriksen al Ajax está, de repente, mucho más cerca

Christian Eriksen dejará de nuevo el VfL Wolfsburgo este verano, según BILD. El diario alemán indica que el Ajax es el único club interesado.

El lunes el Wolfsburgo descendió a la Bundesliga tras perder los play-offs contra el SC Paderborn, lo que desencadenará la marcha de varios jugadores.

El danés, de 34 años y capitán esta temporada, buscaría un nuevo reto.

Por ahora solo se menciona al Ajax; se desconoce si hay otras opciones. Al centrocampista le resta un año de contrato en Alemania.

El propio Eriksen confirmó en un evento de Ajax Life a principios de mes que está abierto a regresar a Ámsterdam: «Sí, claro que quiero volver».

Desde entonces el Ajax no ha vuelto a relacionarse con Eriksen, pero sí con su compañero Lovro Majer. El croata de 28 años tiene contrato hasta 2028, pero también dejará el Wolfsburgo.

Medios croatas aseguran que Ajax lo sigue, aunque por ahora no hay avances.