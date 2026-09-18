Arno Vermeulen se jubiló oficialmente el pasado 1 de septiembre. Tras 23 años al servicio de la NOS, entre otras funciones como comentarista y analista, el alkmaarense de 66 años consideró que ya era suficiente. En una entrevista con Voetbal International, Vermeulen comparte, entre otras cosas, su preocupación por la nueva generación de comentaristas.

Vermeulen visitó como comentarista innumerables estadios, tanto dentro como fuera del país. Así, el pasado verano también estuvo presente en persona en el Mundial, donde, entre otros partidos, comentó el ya clásico encuentro Argentina - Cabo Verde.

Hoy en día ya no es algo evidente que los comentaristas estén realmente presentes en el estadio. Vermeulen pone grandes reparos a eso y sostiene que un comentarista en un 'cuartucho' nunca puede alcanzar el mismo nivel que en un estadio.

"Me preocupan los jóvenes comentaristas", cuenta Vermeulen en declaraciones a VI. "Puedes hacerlo todo frente a un monitor. Algunas personas ni siquiera lo notarán. Pero el análisis, que en la NOS es tan importante, desaparece por completo. Simplemente no estás allí, así que, más allá del partido, no tienes nada que contar."

"Y luego sí que tienes que sentarte en un pódcast. Ahí hay una contradicción. Además, como comentarista puedes dejarte arrastrar por el ambiente de un estadio. Entonces puedes rendir a tu mejor nivel y sacar un 9. En un cuarto así, como mucho llegas a un 7. Tu preparación es distinta, porque en un día así tu foco está en otras cosas."

"No tienes visión de conjunto y no puedes ver lo que pasa lejos del balón. Mi preocupación es que la joven generación de comentaristas solo vea cuartuchos polvorientos y ya no viva nada", explica Vermeulen, que pone a Ziggo Sport como ejemplo. Ese canal cuenta con los derechos de retransmisión, entre otras competiciones, de la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Conference League.

"Ziggo paga mucho dinero por los derechos de la Liga de Campeones, pero luego mantiene a los comentaristas en Hilversum. De verdad que no lo entiendo en absoluto", concluye Vermeulen, que no descarta regresar todavía como comentarista freelance. "No lo creo, pero tampoco lo descarto. Nunca digas nunca."