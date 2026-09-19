El recuerdo de Gattuso asoma en el horizonte: el Milan se refugia en su historia para escapar de la maldición de los empates

El Milan busca lograr la victoria ante el Lecce por sexto partido consecutivo en la Serie A, cuando ambos equipos se enfrenten mañana domingo en la quinta jornada de la competición.

Según la red de estadísticas «Opta», el Milan ganó los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos en la competición, con un total de 12 goles a favor y 2 en contra, manteniendo su portería a cero en 4 de ellos, lo que lo sitúa ante la posibilidad de lograr un hito por primera vez en la historia de sus enfrentamientos en el torneo.

El Milan no cuenta actualmente con ninguna racha sin derrotas más larga ante ningún equipo de la Serie A que la que mantiene frente al Lecce, extendida a 16 partidos con 11 victorias y 5 empates, ya que la última derrota del Rossoneri ante él se remonta al 1 de abril de 2006 por 0-1 en el estadio Via del Mare, con un gol anotado por Axel Konan.

El Milan no ha perdido en su estadio ante el Lecce en la Serie A desde el comienzo de este siglo, logrando 12 victorias y 2 empates, con el Rossoneri marcando 30 goles más que su rival, con 38 goles a favor y 8 en contra.

El Milan ganó sus últimos 4 partidos disputados en su terreno ante el Lecce con un resultado global de 9-0, mientras que el Rossoneri empató en sus dos últimos partidos de la Serie A ante la Juventus y la Lazio, y no empataba en 3 partidos consecutivos en la competición desde septiembre de 2018 bajo la dirección de Gennaro Gattuso.

El Rossoneri había ganado su último partido en su estadio ante el Venezia, y solo una vez ha conseguido ganar en dos partidos consecutivos en su terreno en la Serie A durante este año natural, y fue en marzo ante el Inter y el Torino.

El Lecce ganó 4 de sus últimos 6 partidos disputados en la Serie A frente a dos derrotas, marcando 9 goles en total con una media de 1,5 goles por partido, la misma cantidad de goles que anotó en sus 12 partidos anteriores en la liga sumados.

Los 7 goles que marcó el Milan en la Serie A esta temporada llegaron durante los últimos 30 minutos de juego, ya que el Rossoneri marcó goles en este período más que cualquier otro equipo; por el contrario, el Rossoneri solo ha marcado un gol en la primera parte durante sus últimos 9 partidos en la Serie A.

La portería del Lecce ha recibido 5 de los 7 goles que ha encajado en la Serie A esta temporada durante los primeros 30 minutos de juego, la cifra más alta de la competición, y, en general, en la Serie A esta temporada solo el Monza supera al Lecce en goles encajados durante la primera parte, con 7 goles, mientras que la portería del Lecce ha recibido 5 goles al igual que el Genoa.

Diego Moreira ha contribuido a la anotación de 5 goles, con 3 goles y dos asistencias, en sus últimas 3 participaciones en la Ligue 1 y la Serie A.

El jugador nacido en 2004 nunca había marcado desde el banquillo en sus 68 partidos anteriores en las cinco grandes ligas de Europa antes del doblete de Moreira como suplente ante la Lazio, y puede marcar en dos partidos consecutivos en estas competiciones por primera vez en su carrera.

El Lecce es el rival favorito de Christian Pulisic en la Serie A, después de haberle marcado 5 goles en cinco partidos, incluido un doblete el 8 de marzo de 2025.

El jugador estadounidense no ha sido titular en ningún partido de la liga desde el 26 de abril, y puede contribuir a al menos un gol en dos partidos consecutivos por primera vez en la Serie A durante este año natural, tras haber dado una asistencia en la última jornada, después de que su última aparición de este tipo fuera en diciembre.

El Lecce cuenta con dos centrocampistas que han contribuido a más de un gol en la Serie A esta temporada gracias a Lassana Coulibaly, con dos goles marcados y una asistencia, e Ivan Ilić, con dos asistencias, y solo el Inter le supera en esto con cuatro jugadores.

En particular, el jugador maliense, eufórico por marcar un doblete en el último partido, igualará su mejor temporada goleadora en la competición, con 3 goles en las campañas 2022-23 y 2025-26, si marca otro gol.



Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de «Kooora»