Compartir Sigue a GOAL en Google

Abdellah Ouazane dio un nuevo paso en su carrera internacional al aprovechar su participación con la selección marroquí en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 para dejar su primera huella con la camiseta de Marruecos, ante Níger, y sumar su nombre a la lista de quienes protagonizaron logros precoces en la historia del fútbol marroquí.

Anuncios

La importancia del gol del jugador del Ajax no residió solo en decidir el duelo ante Níger, sino en lo que supuso en relación con su edad y su trayectoria con la selección, ya que entró en la lista de los futbolistas más jóvenes en marcar goles internacionales con Marruecos.

Ouazane marcó el gol de la victoria por 1-0 ante Níger el martes por la noche, en la cuarta jornada de la fase de clasificación, al perforar la red en el minuto 22 tras una combinación con Brahim Díaz. El tanto llegó en la primera titularidad del joven jugador con la selección absoluta, lo que refleja la confianza que tiene en él el seleccionador Mohamed Ouahbi, que ya le había dado la oportunidad de debutar como internacional ante Gabón el 25 de septiembre de 2026.

Lee también: Emoción en el 90+, ¡Haaland deja en evidencia a Mbappé con un registro aterrador!

Ouazane tenía 17 años y 306 días cuando marcó su primer gol ayer, lo que lo convierte en el segundo goleador más joven de la historia de la selección marroquí, según la estadística publicada por la cuenta Stats du Foot, especializada en estadísticas de fútbol.

Anuncios Anuncios

Larbi Aherdane conserva el título de goleador más joven de la historia de la selección marroquí, tras marcar ante Egipto el 16 de abril de 1971, cuando tenía 16 años y 314 días. Así, Aherdane sigue encabezando la lista más de 55 años después de su gol ante el combinado egipcio en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 1972.

Related Topics

Lee también: ¿Se retirarán juntos? Suárez revela la clave que aplaza la retirada de Messi

Abdellah Ouazane ya había dado una asistencia en el anterior duelo entre Marruecos y Níger, que terminó con un 5-1 favorable a los marroquíes. El jugador del Ajax participó en los últimos minutos de aquel partido, antes de dar el pase decisivo, y después tuvo una oportunidad mayor en el encuentro de vuelta, que comenzó como titular.

Anuncios

El debut internacional de Ouazane con la selección absoluta se produjo el 25 de septiembre de 2026, en el duelo ante Gabón que terminó con victoria de Marruecos por 2-0, en el que jugó 15 minutos. Después apareció ante Níger en el partido de ida, el 13 de noviembre, en el que disputó 7 minutos, antes de estrenarse como titular en el encuentro de vuelta, en el que jugó 60 minutos, según el registro de sus participaciones publicado en la base de datos de la web FBref.

Ouazane fue una de las estrellas que llevaron a Marruecos a conquistar la Copa Africana de Naciones sub-17 en 2025. A nivel de clubes, Ouazane pertenece al Ajax de Ámsterdam, con el que firmó su primer contrato profesional en agosto de 2025, vigente hasta junio de 2028. El jugador se formó en la academia del club neerlandés desde su llegada en 2016, antes de alcanzar el Jong Ajax y seguir avanzando hacia el primer equipo, aprovechando sus cualidades para la creación de juego y su capacidad para moverse en varias posiciones ofensivas del centro del campo.

Anuncios

Lee también: Lo que no logró Regragui, Ouahbi iguala un registro excepcional para Marruecos