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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

El récord de Cristiano Ronaldo está lejos: Neuer supera a Messi en una lista histórica

M. Neuer
L. Messi
C. Ronaldo
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Bayern Múnich
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El veterano guardameta alemán hace historia

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Manuel Neuer, portero del Bayern de Múnich, escribió un nuevo capítulo en su trayectoria europea tras establecer un récord durante el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, este martes por la noche, en el marco de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Con su participación en el once titular, Neuer llegó a su partido número 164 en la historia de la Liga de Campeones, situándose en solitario al frente de la lista de los jugadores alemanes con más participaciones en el torneo, superando a su excompañero Thomas Müller, cuyo registro se detuvo en 163 partidos, según las estadísticas de la cadena "Squawka".

El logro del portero del Bayern no se limitó a batir el récord alemán, sino que ascendió al tercer puesto en la lista de los jugadores con más participaciones en la historia de la competición, por delante de Lionel Messi y Thomas Müller, que cuentan cada uno con 163 partidos.

Ronaldo y Casillas, al frente

Neuer se convirtió en el tercer jugador con más apariciones en la historia de la Liga de Campeones de Europa, por detrás del portugués Cristiano Ronaldo, poseedor del récord con 183 partidos, y del español Iker Casillas, que ocupa el segundo puesto con 177 partidos.

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La clasificación de los cinco primeros, según las estadísticas de "Squawka", quedó de la siguiente manera:

1. Cristiano Ronaldo – 183 partidos.

2. Iker Casillas – 177 partidos.

3. Manuel Neuer – 164 partidos.

4. Lionel Messi – 163 partidos.

5. Thomas Müller – 163 partidos.

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