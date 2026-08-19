El Arsenal ha alcanzado un acuerdo definitivo con el Aston Villa para fichar al defensa inglés Ezri Konsa, en una operación que reforzará la línea defensiva del equipo antes del inicio de la nueva temporada, a la espera de que el jugador pase el reconocimiento médico como paso previo para completar oficialmente su traspaso.

El periodista alemán de la cadena "Sky", Florian Plettenberg, señaló que el acuerdo se cerró por 59 millones de euros como cantidad fija, además de complementos, mientras que está previsto que Konsa se someta al reconocimiento médico mañana jueves.

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Plettenberg añadió que el Arsenal también intentó fichar a Jarell Quansah, del Bayer Leverkusen, pero el club alemán no dio luz verde al jugador inglés para marcharse.

El conjunto londinense había situado a Konsa entre sus principales objetivos defensivos durante el presente verano, especialmente tras la lesión de William Saliba, junto a la ausencia de Jurriën Timber al inicio de la temporada.

Konsa, de 28 años, tiene la capacidad de jugar como central y como lateral derecho. Ha sido titular con regularidad con el Aston Villa en las últimas temporadas, y también formó parte de la lista de la selección de Inglaterra en el último Mundial.

Cabe recordar que el Arsenal inauguró la nueva temporada con una amplia victoria sobre el Manchester City, en el partido de la Community Shield el pasado domingo, por un resultado de (3-0).

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