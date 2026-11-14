El reconocimiento de la FIFA zanja la polémica: ¿superó Salah el récord histórico de Hossam Hassan?

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La Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, zanjó la polémica surgida en torno a si Mohamed Salah, capitán de la selección egipcia, superó realmente el récord de la leyenda Hossam Hassan como máximo goleador en la historia de Egipto, tras su doblete ante Malawi.

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Salah generó una gran polémica durante las últimas horas, después de marcar dos goles en la contundente victoria de la selección egipcia sobre Malawi por 5-0, la noche de ayer viernes, en el estadio de El Cairo, en la tercera jornada del Grupo 2 de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El balón le sonríe a Salah tras el sufrimiento

La estrella del Trabzonspor turco sufrió la mala suerte frente a la portería de Malawi durante 84 minutos desde el inicio del partido, después de ejecutar más de un remate, pero la defensa y el guardameta del equipo visitante lograron despejarlos.

Sin embargo, el balón le sonrió a Salah en los últimos minutos, cuando logró marcar el cuarto gol de la selección egipcia a 6 minutos del final del tiempo reglamentario, con un cabezazo aprovechando un centro preciso enviado por el suplente Ibrahim Adel.

En el tiempo añadido, el joven delantero Hamza Abdelkarim recibió un penalti tras ser derribado por el portero, que Salah se encargó de ejecutar y transformó en el quinto gol con un disparo a lo «panenka».

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Un doblete que acaba con la sequía de Salah

Con este doblete, Salah puso fin a su sequía goleadora con la selección egipcia, que se prolongó durante 4 partidos, desde que marcara un gol ante Nueva Zelanda en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

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El capitán de Egipto no pudo marcar ante Irán, Australia y Argentina en el Mundial, ni tampoco ante Angola en el estreno de la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Por otro lado, Salah no participó en la goleada por 5-0 sobre Sudán del Sur en la segunda jornada de la clasificación.

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La celebración de Salah abre la puerta a la polémica

Tras su doblete ante Malawi, se reavivó la polémica en torno al número real de goles internacionales de Mohamed Salah, especialmente ante la posibilidad de que superase el registro de Hossam Hassan, el exentrenador destituido de su cargo la semana pasada, que marcó 69 goles con la camiseta de la selección egipcia entre 1985 y 2006.

Salah recibió el saludo de sus compañeros tras el pitido final del partido, en una escena que dio a entender a todos que los jugadores de la selección celebraban que su capitán había batido el registro de Hossam Hassan, cuyo nombre se ha vinculado recientemente con especulaciones sobre la existencia de un desacuerdo con Salah, en medio de informes que apuntaban a que dicho desacuerdo fue una de las razones de la destitución del entrenador.

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La cosa no se quedó en la celebración de los jugadores, ya que Salah publicó una imagen suya en las redes sociales sosteniendo un papel en el que estaba escrito el número «70», en una clara alusión a su convicción de que se había convertido en el máximo goleador histórico de la selección egipcia.

Fuentes estadísticas contabilizan 70 goles para Salah

Tras el partido, algunas de las fuentes estadísticas más destacadas, entre ellas la red francesa «Stats Foot», confirmaron que Salah había alcanzado efectivamente los 70 goles internacionales, logrando así superar el registro de Hossam Hassan.

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Sin embargo, otras fuentes estadísticas, principalmente la red «Transfermarkt», señalaron que el registro de Salah es de solo 68 goles.

El partido ante Suazilandia, origen de la crisis

El origen de esta polémica se remonta a 2013, al inicio de la trayectoria internacional de Salah, cuando marcó dos goles en la contundente victoria de la selección egipcia sobre Suazilandia por 10-0 en un partido amistoso.

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En aquel momento surgió la controversia sobre si la Federación Internacional de Fútbol «FIFA» había homologado el partido dentro de su agenda internacional, especialmente porque el exentrenador Bob Bradley realizó 10 cambios durante el encuentro, una cifra que supera el límite permitido en los partidos internacionales homologados.

El partido no apareció en la lista de partidos de la selección egipcia publicada en la web oficial de la «FIFA», lo que reforzó la posibilidad de que no se contabilizara y, por tanto, de que el doblete de Salah quedara excluido de su registro internacional.

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El informe de la «FIFA» aumenta la incertidumbre

Pero la propia «FIFA» avivó la polémica en torno al balance internacional de Salah, después de que su web oficial publicara un informe sobre los goles más destacados del capitán de la selección egipcia, tras su último gol ante Nueva Zelanda durante el Mundial.

El informe reveló en aquel momento que Salah había llegado a 68 goles internacionales, cifra en la que se basaron algunas fuentes como prueba de que el jugador había alcanzado los 70 goles tras su doblete ante Malawi y, por tanto, superado el registro de Hossam Hassan, que es de 69 goles.

Fifa.com

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La «FIFA» rectifica y corrige la cifra

Con la escalada de la polémica durante las últimas horas, la «FIFA» volvió a corregir lo publicado en el informe difundido tras el partido ante Nueva Zelanda, reconociendo que había un error en el balance.

La web oficial de la Federación Internacional modificó el número de goles de Salah en el informe de 68 a 66, lo que significa que el balance total del jugador tras su doblete ante Malawi pasó a ser de 68 goles, y no 70.

Fifa.com

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De este modo, la «FIFA» zanjó la polémica a favor de que se mantenga el registro de Hossam Hassan como el mejor goleador de la historia de la selección egipcia, tras confirmar que Salah no ha batido el récord hasta ahora.

Salah ante una nueva oportunidad de batir el registro de Hossam Hassan

A pesar de ello, Salah no tendrá que esperar mucho para igualar o batir el registro de Hossam Hassan, ya que la selección egipcia se enfrentará de nuevo a Malawi el próximo martes, a domicilio, en la cuarta jornada de la clasificación.

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Salah necesita marcar solo un gol para igualar el registro de Hossam Hassan de 69 goles, mientras que se convertirá en el máximo goleador histórico de la selección egipcia en solitario si marca dos goles.

Batir el récord, en caso de que ocurra, tendrá una simbología especial a la luz de la crisis que enfrentó al capitán de la selección con el exentrenador, destituido de su cargo pese a lograr la clasificación para el Mundial 2026, en medio de especulaciones sobre la intervención de Salah en la decisión de su destitución.

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¿Cómo comenzó el desacuerdo entre Salah y Hossam Hassan?

Hossam Hassan había sustituido a Salah tras 60 minutos del partido ante Angola en el estreno de la clasificación para la Copa Africana de Naciones, una decisión que provocó el enfado de la estrella del Trabzonspor.

Posteriormente, aparecieron informes mediáticos que hablaban de que el entrenador había dirigido insultos a los jugadores de la selección dentro del vestuario durante el descanso, lo que aumentó el enfado del capitán de Egipto.

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Tras ello, Salah abandonó la concentración de la selección egipcia y no viajó con el equipo para disputar el siguiente partido ante Sudán del Sur, un paso que reforzó las informaciones que circulaban sobre la existencia de un desacuerdo entre ambas partes.

Intentos de contener la crisis antes de la destitución de Hossam Hassan

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En un intento de calmar el ambiente entre Salah y Hossam Hassan, Hany Abou Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, viajó a Turquía.

Pero el entrenador se negó a viajar, antes de que la crisis se agravara posteriormente y terminara con su destitución del cargo.