El reclamo de Tevez a Boca por Maradona: "Hay que dejar de ser egoístas"

El capitán del Xeneize pidió estar "más allá de lo político" y homenajear a Diego de la mejor manera.

La vuelta de Diego Armando Maradona al fútbol argentino para dirigir a Gimnasia permitió que el Diez sea homenajeado en la gran mayoría de los estadios que le tocó visitar durante el 2020. Así, cada vez que al Lobo le tocó viajar para jugar algún partido fuera del Bosque, se volvió una costumbre que el DT sea reconocido por la dirigencia del club local de turno y por los hinchas, que llenan las tribunas para verlo de cerca. Sin embargo, a partir de la decisión de de evitar cualquier tipo de distinción, surgió un interrogante que rápidamente se transformó en polémica: ¿qué va a hacer Boca cuando reciba al equipo platense en la última fecha de la actual Superliga?

Más allá de su pelea con Juan Román Riquelme, en las elecciones de diciembre Diego apoyó abiertamente a la lista del (ex) oficialismo que encabezaba Christian Gribaudo y cuestionó duramente a Jorge Amor Ameal, a quien calificó como "el peor presidente de la historia". Por eso, cuando le consultaron si habría homenaje para el técnico de Gimnasia, Ameal dio a entender que no pensaban preparar ningún recibimiento en especial: "Es un técnico que viene a tratar de ganarle a Boca, no a una fiesta de Boca. Con Maradona hay cosas que pensamos y sentimos de distintas maneras". Sin embargo, fue tal el revuelo que se armó entre los hinchas que a los pocos días la directiva tuvo que dar marcha atrás con su postura.

El último en sumarse a esta polémica fue nada menos que Carlos Tevez, capitán y máximo símbolo del Boca actual. El Apache, que siempre tuvo una excelente relación con Maradona, fue contundente con su pedido. "Tenemos que estar más allá de lo político, sacarse el sombrero, agacharse y dejar de ser egoísta", señaló, en declaraciones a Radio Mitre, y agregó: "Pensar que Diego nos hizo muy feliz, a nosotros y a nuestros viejos. Tenemos que pensar en agradecerle de esta manera adentro de la cancha".

En la misma línea, Carlitos remarcó que haría "lo mismo si estuviera Román ahí". "Lo voy a saludar, lo voy a abrazar, le voy a dar un beso, le doy mi camiseta, lo que quiera. Todo. Lo que él se merece dentro de la cancha, la cinta de capitán de Boca, lo que él quiera. Para Diego, todo", concluyó.