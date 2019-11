El reclamo de Iquique: "Fuimos el experimento de la fecha; nos están exponiendo en demasía"

Tras la vulneración de la seguridad del Bicentenario floridano, el arquero Pérez explotó en contra de la ANFP, que está forzando la normalidad.

No se le preguntó a nadie en la Municipalidad de La Florida, las amenazas se convirtieron en una realidad y pese a los gestos de los futbolistas de y Deportes pro - movimiento social en plena crisis social de , a los 66 minutos el fútbol, que estaba 0-0, no se pudo jugar más por una invasión de hinchas en el sector norte del Bicentenario. Y el meta de los Dragones Celestes se molestó con la ANFP.

"En La Florida no se juega"

"Se vulneró la seguridad. Cinco o diez carabineros afuera no se puede, más sabiendo por redes sociales que se van a juntar en masa para boicotear no solo este sino que todos los partidos de la fecha. Va a ser un poco atípico que se reanude el campeonato", reseñó Sebastián Pérez en un improvisado punto de prensa en la mitad de la cancha sintética.

Ojos tapados y minuto de silencio

El Zanahoria agregó, a su reclamo, más datos de un juego que se desarrolló con no más de un centenar de personas en un ambiente anormal: “Fuimos el primer partido. Fuimos el experimento de la fecha, esperaban que se jugara este y así se podrían jugar los demás partidos. No hay gente, solo familiares y dirigentes. No están dadas las condiciones para que se juegue esta fecha. Primero el país debe estar normal y después volver el fútbol paulatinamente: nos están exponiendo en demasía”.

Sebastián Pérez, arquero de Deportes Iquique: “Fuimos el experimento de la @ANFPChile en este regreso al fútbol. No están dadas las condiciones para jugar. Sabían que había gente que iba a boicotear esto” pic.twitter.com/wQ33aMGMmW — Patricio Echague R. (@patoechague) November 22, 2019

"Lamentablemente vamos a suspender este partido para resguardar la seguridad de los jugadores. Los otros partidos se tendrán que analizar”, dijo escuetamente el presidente de la asociación Sebastián Moreno mientras en las inmediaciones al estadio se producían incidentes entre barristas, fundamentalmente de , y Carabineros... quienes llegaron tarde a resguardar la seguridad del recinto y sus alrededores, que solo concentran domicilios.

"Así no", sumó Jorge Deschamps, el meta de , en una línea muy parecida a su colega arquero Pérez.