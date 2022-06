El recambio de Diego Carlos: Denayer descartado y Djiku no es una prioridad

Según ha podido saber GOAL, Denayer está descartado y Djiku no es una prioridad de mercado

Tras la venta de Diego Carlos al Aston Villa y la presumible marcha de Jules Koundé si llega una gran oferta antes del 30 de junio, el Sevilla FC sigue rastreando el mercado para encontrar diferentes piezas que potencien su defensa. Mientras muchos medios de comunicación dan diferentes nombres de posibles llegadas a Nervión, en las oficinas de Eduardo Dato tanto Monchi como su equipo de colaboradores trabajan en la hoja de ruta habitual: estudian los perfiles, escrutan el coste financiero, meditan lo que el club puede y no puede permitirse y se ciñen a una lista de 10 posibles jugadores que interesan por su relación calidad-precio. No obstante, según ha podido saber GOAL, el Sevilla no quiere precipitarse en su elección y apela a la discrección para conseguir sus auténticos objetivos.

Denayer, descartado y lejos del perfil

Uno de los nombres que más está "sonando" es el de Jason Denayer. El belga, sin aceptar aún oferta de renovación, quedaría libre tras terminar contrato con el Olympique de Lyon. Esto hace que sea uno de los centrales más apetecibles del mercado, contando con muchos equipos interesados en sus servicios, entre los que hay dos clubes españoles. Eso sí, según ha podido saber GOAL, no es un objetivo de mercado del Sevilla FC, que ni está interesado en su fichaje, ni ha presentado oferta por el zaguero.

Djiku no es una prioridad

Otro nombre que se ha deslizado en los últimos días en clave sevillista es el del franco-ghanés Alexander Djiku. A pesar de que se ha informado que existe un preacuerdo con el jugador y que falta negociar entre Strasbourg y Sevilla FC, aún no hay nada decidido sobre este futbolista. Fuentes solventes explican a GOAL respecto a Djiku, que sí es un perfil parecido a Diego Carlos, pero no está entre los primeros nombres de la lista que maneja el club. Es decir, que Djiku interesa, pero no es una prioridad ahora mismo.

Prudencia, hoja de ruta y planificación

Será un verano largo en Nervión y saldrán muchos nombres de posibles candidatos a fichar por el Sevilla FC. En todo caso, las fuentes sevillistas consultadas por GOAL apelan a la prudencia, a la contención de gasto y a tener claro que el club se moverá otra vez en base a sus parámetros financieros, evitando sobreprecios y eligiendo a jugadores que, sean más o menos conocidos, encajen perfectamente en el perfil que busca la dirección deportiva.