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El Real Madrid ya prepara su plan post-Courtois y Lunin no está entre los candidatos

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Thibaut Courtois sigue siendo el portero titular del Real Madrid, pero el club ya prepara su sucesión.

Su contrato, renovado este año, vence en 2027 y él quiere seguir, pero la entidad busca con calma un sucesor a la altura.

Según Mundo Deportivo, la sorpresa es que el ucraniano Andriy Lunin, de 27 años, no está entre los candidatos a sucederlo pese a formar parte de la plantilla. Fuentes internas aseguran que el cuerpo técnico no lo ve como alternativa estratégica a largo plazo, sobre todo con José Mourinho al frente y su apuesta por Courtois como titular indiscutible.

En Valdebebas ya se barajan varios nombres, entre ellos el del holandés Bart Verbruggen, guardameta del Brighton y de la selección naranja, que gana enteros en los informes de scouting.

La directiva insiste en no precipitarse y mantiene varias opciones de mercado, sin olvidar a los canteranos. 

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Fran González es la opción interna más mencionada, aunque aún se duda de su preparación para asumir la titularidad.

La directiva insiste: Courtois «es insustituible ahora», y que fichar un nuevo portero no es urgente, pues creen tener tiempo y que cada temporada surgen jóvenes talentos capaces de sucederlo.

Así, el club avanza con calma: mantener a Courtois el máximo tiempo posible mientras prepara su sucesión para que su salida no deje un vacío en una posición clave.

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