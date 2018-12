El Real Madrid ya conoce a su primer rival en el Mundialito de Clubes

Los blancos debutarán disputando una de las dos semifinales del certamen intercontinental el próximo 19 de diciembre.

El Real Madrid ya conoce quién será su primer rival en el Mundialito de Clubes que se disputa en Abu Dabi. Y no es otro que un viejo conocido como el Kashima Antlers de Japón, vencedor este sábado del Chivas de Guadalajara.

El equipo asiático, que disputó la final de este certamen contra el Real Madrid en 2016 y llevó ese encuentro a la prórroga, se impuso 3-2 al campeón de la Concachampions, conjunto mexicano que participaba por primera vez en esta competición. En aquel juego contra los madrileños, los japoneses acabaron perdiendo 4-2 en tiempo suplementario. Benzema adelantó a los blancos, Gaju Shibasaki dio la vuelta al marcador, Cristiano Ronaldo empató de penalti y el propio delantero portugués, ahora en la Juventus, hizo dos goles más para la victoria del entonces conjunto de Zinedine Zidane.

Este sábado, el Rebaño Sagrado se había puesto en ventaja por intermedio de Ángel Zaldívar sobre los tres minutos de la primera parte, pero Nagaki, Serginho de penalti y Abe, con un golazo, remontaron el compromiso. Sobre el final, Pulido marcó el descuento definitivo cogiendo el rechace de un penalti que él mismo había lanzado.

De esta manera, los blancos jugarán contra Kashima Antlers el próximo 19 de diciembre sobre las 17:30 (hora española) la segunda de las dos semifinales del Mundialito de Clubes. La primera la disputará River Plate un día antes, el martes 18 de diciembre, frente al ganador del partido que enfrentará, también este sábado, al Esperance de Túnez contra el local Al Ain.

Cabe señalar que el equipo español va en busca de su cuarto título del mundo en los últimos cinco años, habiendo obtenido la gloria en 2014 (vs. San Lorenzo), en 2016 (vs. Kashima Antlers) y en 2017 (vs. Gremio).