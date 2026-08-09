El Real Madrid y el Chelsea amenazan el sueño del Manchester United

Manchester United sigue firme en su interés por fichar a Adam Wharton, la estrella del centro del campo del Crystal Palace, durante el actual mercado de fichajes, pero el camino del club inglés hacia el jugador se ha vuelto más complicado ante el aumento de las exigencias económicas de su club, además de la irrupción con fuerza del Chelsea en las negociaciones y de que el Real Madrid continúe atento a la situación.

Michael Carrick, director técnico del Manchester United, busca una nueva incorporación para el centro del campo de su equipo, especialmente tras la salida de Casemiro, en un momento en el que la lesión de Manuel Ugarte ha reducido las opciones disponibles en la posición de mediocentro defensivo.

Y pese al éxito del United en reforzar su mediocampo con las incorporaciones de Youri Tielemans y Andre Santos, Wharton representa una opción diferente desde el punto de vista técnico, gracias a su capacidad para controlar el ritmo del juego y sacar el balón desde atrás, además de contar con una destacada pierna izquierda que le ayuda a generar juego bajo presión.

Según fuentes conocedoras del mercado de agentes de jugadores, citadas por el sitio "CaughtOffside", el interés del Manchester United en fichar a Adam Wharton sigue en pie, aunque las elevadas exigencias económicas del Crystal Palace han impedido hasta ahora que las negociaciones aceleren su ritmo.

El Crystal Palace se mantiene firme en obtener cerca de 100 millones de euros a cambio de desprenderse del centrocampista, una cifra que supone un gran obstáculo para el Manchester United, sobre todo después de que el club haya gastado grandes sumas para reforzar su plantilla durante el actual mercado de fichajes.

La competencia no se limita al Manchester United, ya que el Real Madrid observa la situación de Wharton desde hace tiempo, si bien el club español coloca actualmente otras opciones en el centro del campo entre sus prioridades más urgentes.

Por el contrario, el Chelsea parece el competidor más serio del Manchester United en la carrera por fichar a Wharton. Informes recientes apuntan a que el club londinense ha reanudado sus conversaciones con el Crystal Palace por el jugador, en un momento en el que Wharton sigue siendo una prioridad para el entrenador Xabi Alonso.

Pero el Chelsea afronta a su vez un obstáculo económico, ya que primero estará obligado a reducir el tamaño de su plantilla antes de dar un paso tan grande como una operación cuyo valor podría alcanzar los 100 millones de euros. Aun así, el simple hecho de que el Chelsea vuelva a moverse otorga al Crystal Palace una posición negociadora más fuerte y reduce las posibilidades de que el club se vea obligado a rebajar sus exigencias económicas.

¿Por qué necesita Carrick a Wharton?

Pese a que el Manchester United reforzó su mediocampo con las incorporaciones de Tielemans y Santos, la necesidad de un jugador adicional sigue vigente, especialmente tras la salida de Casemiro y la lesión de Ugarte.

Wharton posee un conjunto de características que podrían convertirlo en una incorporación importante para el proyecto de Carrick, ya que destaca por su capacidad para recibir el balón bajo presión y controlar la posesión desde las zonas de atrás, además de contar con una buena visión que le ayuda a romper las líneas del rival con pases precisos.

Asimismo, su estilo podría encajar con los elementos ya presentes en el centro del campo, pues sus altas capacidades físicas en Santos, junto al potencial de Tielemans y Kobbie Mainoo, ofrecen opciones tácticas más amplias al cuerpo técnico.

La capacidad de Wharton para construir el juego desde atrás y controlar el ritmo del partido puede otorgar a los demás centrocampistas mayor espacio para avanzar y participar en el último tercio ofensivo.

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100 millones de euros: el mayor obstáculo para el United

El problema fundamental para el Manchester United no tiene que ver con las capacidades técnicas de Wharton, sino con su elevado valor económico.

Pagar cerca de 100 millones de euros para hacerse con un nuevo centrocampista, tras grandes inversiones en esta posición, supondrá un enorme compromiso económico, sobre todo porque el club todavía necesita reforzar otras posiciones, principalmente las de delantero y lateral izquierdo.

El United necesita lograr un equilibrio entre su deseo de fichar a un jugador con un gran potencial a largo plazo y la necesidad de no agotar su presupuesto en una sola operación.

Además, la nueva irrupción del Chelsea en las negociaciones no da al Crystal Palace un motivo real para rebajar sus exigencias, sino que incluso podría empujarlo a aferrarse más al precio que ha fijado por el jugador.

Real Madrid: una baza que podría inclinar la balanza

Junto al Chelsea, el Real Madrid representa otro factor que aumenta la complejidad de la carrera por fichar a Wharton. El club español observa al jugador desde hace tiempo y, aunque el centro del campo no es la prioridad más urgente para él en este momento, un movimiento tardío del Real Madrid podría cambiar los cálculos de todas las partes.

En caso de que el Real Madrid decida entrar con fuerza en la operación, el Manchester United podría encontrarse ante una competencia a tres bandas por un jugador que despierta el interés de varios grandes clubes europeos. Asimismo, la presencia del club español en el escenario podría influir en la decisión del propio jugador, especialmente si recibe una oferta del Real Madrid en una fase avanzada de las negociaciones.

Michael Carrick y su equipo no pueden perder demasiado tiempo persiguiendo a Wharton, pero, al mismo tiempo, el club no debería permitir una puja por la operación sin límites claros.

No cabe duda de que Wharton representa una excelente opción a largo plazo y podría convertirse en el jugador clave que Carrick necesita para organizar el centro del campo del Manchester United, gracias a su capacidad para controlar el ritmo del juego, sacar el balón y crear ocasiones desde atrás.

Pero ficharlo por cerca de 100 millones de euros, ante las demás necesidades del equipo, será una decisión económica de gran importancia. Por ello, el mejor escenario para el Manchester United parece ser continuar presionando para cerrar la operación, respetando un techo económico claro y sin dejarse arrastrar a una subasta que pueda empujar al club a ofrecer una cifra exagerada.

Y con el Chelsea manteniendo sus movimientos y el Real Madrid observando la situación, la carrera por Adam Wharton apunta a más novedades, y el Manchester United podría verse ante la necesidad de resolver su postura rápidamente antes de que la operación se convierta en una batalla económica abierta.