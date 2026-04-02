El Real Madrid y el Arsenal compiten por fichar a una de las estrellas del Bayer Leverkusen durante el próximo mercado de fichajes de verano.

El Arsenal quiere reforzar su delantera el próximo verano, ante el rendimiento irregular de Víctor Giociris y la incertidumbre sobre el futuro de Gabriel Jesús.

Por su parte, el Real Madrid busca un delantero suplente para su estrella Kylian Mbappé, con el fin de reforzar su línea de ataque de cara a los próximos años.

En este sentido, la cadena «Sky Alemania» ha informado de que el Arsenal ha incluido al delantero del Bayer Leverkusen Christian Kofan en una lista reducida de posibles objetivos de cara al mercado de fichajes de verano.

Kowen está disfrutando de una magnífica primera temporada en la Bundesliga tras fichar por el Leverkusen procedente del Albacete español, equipo de Segunda División, el pasado verano.

Aunque aún no se ha consolidado como titular bajo las órdenes de Kasper Hjulmand en el Leverkusen, el jugador de 19 años ha contribuido con siete goles y ocho asistencias en sus primeros 37 partidos con el club.

Kouvan puede que ya sea un rostro familiar para algunos aficionados del Arsenal, tras llamar la atención en la derrota ante los Gunners en su camino hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La cadena señaló que varios equipos de la Premier League, cuyos nombres no se han revelado, además del Real Madrid, han mostrado interés por el talento de Kovan.

Añadió que el Bayer Leverkusen no ha descartado la posibilidad de vender a Kowan, pero es probable que pida una elevada suma de entre 60 y 70 millones de euros para cerrar el traspaso del internacional camerunés, a pesar de que lo fichó por solo 5 millones de euros.

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