El Real Madrid vende por 10 millones de euros a un delantero que no llegó a jugar con el primer equipo

La directiva del Real Madrid continúa convirtiendo su academia "La Fábrica" en una máquina que no deja de generar dinero, en un modelo económico que despierta la admiración de Europa y que apuntala considerablemente las arcas del conjunto merengue.

En una nueva operación sin precedentes, el club blanco vendió a su joven delantero Jacobo Ortega al Estrasburgo francés por 10 millones de euros, pese a que no vistió la camiseta del primer equipo ni un solo minuto.

Según la emisora española "Cadena SER", la operación de Ortega se convirtió en la más cara de la historia del Real Madrid por un jugador joven que se marcha sin haber jugado con el primer equipo, lo que confirma el éxito de la estrategia del club para maximizar los beneficios de su academia, incluso de sus equipos filiales.

De acuerdo con los detalles, la oferta inicial del club francés, propiedad del grupo "BlueCo", dueño del Chelsea, fue de 8 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador, antes de que el Real Madrid lograra elevar la cifra hasta los 10 millones de euros por el 70% de sus derechos, conservando cláusulas que le otorgan el control sobre el futuro del jugador.

El brillo de Ortega, inscrito en el Real Madrid C, llegó en la segunda mitad de la temporada, cuando marcó 18 goles y destacó de forma llamativa en la liga juvenil, lo que le convirtió en objetivo de numerosos clubes de LaLiga, encabezados por el Elche, que hizo un gran esfuerzo por ficharlo. Sin embargo, el ambicioso proyecto del Estrasburgo, tras quedarse a un mínimo margen de clasificarse a Europa la temporada pasada, resultó más tentador para el jugador.

Con esta operación, el total de beneficios de la academia juvenil del Real Madrid asciende a cerca de 199 millones de euros en un breve periodo de tiempo, en una recaudación asombrosa que incluye: Nico Paz (60 millones), Gonzalo García (40 millones), Víctor Muñoz (20,5 millones), Mario Gila (15 millones), Álvaro Rodríguez (12,5 millones), Álex Jiménez (12,5 millones), Palacios, Valdepeñas, Mario Martín y otros, conservando el club siempre opciones de compra preferentes y cláusulas de recompra que le garantizan beneficiarse de cualquier estallido futuro de sus talentos.