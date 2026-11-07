El Real Madrid también se deshace de un paupérrimo Valencia gracias a Valverde, Güler y Mbappé

El Real Madrid sumó el sábado por la noche su octava victoria consecutiva y la quinta seguida en LaLiga. El equipo de José Mourinho apenas tuvo problemas ante el Valencia y ganó 0-3 en Mestalla gracias a los goles de Fede Valverde, Arda Güler y Kylian Mbappé. El Real supera provisionalmente al Atlético y está empatado a puntos con el líder, el FC Barcelona, que visitará el domingo al Atlético.

En el Real, el entrenador José Mourinho dejó en el banquillo de inicio tanto a Denzel Dumfries como a Trent Alexander-Arnold. El portugués prefirió a Valverde para el puesto de lateral derecho.

El Real se adelantó merecidamente antes de cumplirse la media hora de juego en la ciudad de las naranjas. Valverde, que entre semana había dado la victoria al Real ante el AEK Atenas con un potente disparo en el tiempo añadido, recibió el balón tras un lanzamiento de falta fallido de Mbappé y marcó con un tiro raso desde unos veinte metros.

Unos diez minutos después llegó el 0-2. Tras una rápida jugada, Jude Bellingham, que se había incorporado al ataque, centró desde la izquierda. El balón tocó en un jugador del Valencia y llegó a Güler en el segundo palo, donde este marcó de volea.

Al Valencia, en el que Arnaut Danjuma fue titular y el defensa central Justin de Haas se quedó en el vestuario en el descanso, le faltó calidad para poner a prueba de verdad a la defensa madrileña.

A falta de un cuarto de hora llegó la sentencia. Güler ganó su duelo individual y, con un incisivo pase en profundidad, dejó a Mbappé solo ante el portero Stole Dimitrievski. Mbappé regateó rápidamente al nor­macedonio y marcó sin dificultad: 0-3.

Así, el Real prolonga su excelente racha y mete toda la presión a sus rivales, el Atlético y el Barcelona. Para el Valencia, la situación es muy distinta. Los Che ocupan el decimonoveno puesto y solo tienen al Málaga por debajo.