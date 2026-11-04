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El Real Madrid se ha impuesto a varios pesos pesados europeos en la pugna por fichar a JJ Gabriel, promesa de la cantera del Manchester United, después de que el jugador se negara a regresar a Carrington. El joven de 16 años ya ha empezado a entrenarse en la capital española mientras espera que se ratifique formalmente su salida de Old Trafford.

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Los gigantes españoles ganan la puja por el fichaje

Según talkSPORT, el Madrid se ha impuesto al interés del Barcelona, el Bayern y el PSG para hacerse con el talento de 16 años del United. El Chelsea, rival en la Premier League, también estaba interesado en el joven, aunque fichar por otro equipo inglés planteaba mayores obstáculos normativos.

Tras cumplir 16 años en octubre, el adolescente ya puede incorporarse a un club extranjero después de presentar su solicitud de traspaso el mes pasado.

Una disputa por los minutos de juego precipitó su marcha

Gabriel se entrena fuera de las instalaciones del United desde que se marchó antes del partido de la Carabao Cup contra el Brighton and Hove Albion del 16 de septiembre. Aunque estaba previsto que debutara con el primer equipo en ese encuentro, sus representantes exigieron al club que anulara su inscripción después de reclamar que se le garantizaran al menos 20 minutos en total en los partidos contra el Sabah FK, el Brighton y el Bournemouth antes de hablar de un acuerdo de beca.

Pese a los reiterados intentos de los responsables de Old Trafford por recomponer la relación, la familia del jugador mantuvo su determinación de marcharse. Según indican las fuentes, el adolescente tiene pasaporte irlandés, por lo que puede incorporarse a un club de la Unión Europea una vez que la FIFA apruebe el cambio y confirme que el United recibirá una compensación, que, según informó anteriormente talkSPORT, podría ser de tan solo 300.000 libras.

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La marcha no sorprende a Wayne Rooney

Rooney, excapitán del United, ha seguido de cerca la progresión del joven en las categorías inferiores, donde ha coincidido con su hijo Kai, y admitió que su marcha no le sorprendió.

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En declaraciones anteriores a talkSPORT, la leyenda del club dijo: «En cuanto a la situación de JJ, lo he visto crecer, ha estado en el equipo de [mi hijo] Kai y creo que, si soy sincero, todos veíamos venir esto.

«Quizá existía el deseo de jugar en el extranjero, tal vez en España. Tenemos que recordar que tiene 15 años, todavía es un niño. Es mucha presión y esperas que las decisiones se estén tomando por los motivos adecuados.

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«De hecho, escuché a Michael Carrick hablar de ello después del partido contra el Brighton y me pareció que lo explicó muy bien.

«Es una historia tan importante, con todo lo que está pasando en el Manchester United, que te olvidas de que hay un niño implicado».

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A la espera de la autorización del organismo rector

Gabriel seguirá entrenándose en Madrid durante los próximos días mientras espera la autorización administrativa definitiva de la FIFA para completar su fichaje. Una vez que el máximo organismo del fútbol mundial apruebe la compensación que se le debe al Manchester United, el adolescente podrá incorporarse oficialmente a sus nuevos compañeros de las categorías inferiores en España. Mientras tanto, la directiva del United tratará de dejar atrás este enfrentamiento y centrarse en retener a los demás jóvenes talentos del club.