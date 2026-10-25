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El Real Madrid ha sufrido un duro revés antes de su decisivo Clásico contra el Barcelona: el portero Thibaut Courtois ha quedado descartado por enfermedad. Su baja de última hora obliga al club a recurrir a su suplente, Andriy Lunin, para el trascendental partido de Liga en el Camp Nou.

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Duro golpe para el Madrid por la baja de Courtois

El Madrid no podrá contar con su portero Courtois para el esperado Clásico contra el Barcelona. El guardameta, de 34 años, ha contraído la gripe y no participará en este trascendental partido de Liga.

Su ausencia supone un importante contratiempo para el equipo visitante antes de viajar al Camp Nou. El Real Madrid está a seis puntos del Barcelona, líder de la clasificación. Por eso, necesita ganar el duelo de la jornada 10 para no perder terreno en la lucha por el título.

El club confirma la baja de última hora en la convocatoria

La enfermedad ha llegado en el peor momento para el equipo visitante. El Madrid confirmó oficialmente la inesperada ausencia del portero apenas unas horas antes del inicio del partido.

«Courtois es baja de última hora para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga, debido a un episodio de gripe», informó el club en un breve comunicado. «Illia Voloshyn ha sido convocado en su lugar».

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Courtois había mostrado un excelente nivel desde el último parón internacional. Su actuación más reciente fue decisiva en la contundente victoria del Madrid por 4-1 ante el RB Leipzig en la Champions League entre semana.

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Lunin, preparado para asumir el protagonismo

Con Courtois de baja, Lunin ocupará su puesto bajo palos. El guardameta de 27 años ha demostrado ser un suplente fiable para el Madrid en las últimas temporadas. Lunin ya respondió cuando el Madrid alcanzó la final de la Champions League en 2024. Necesitará ofrecer una actuación igual de serena para frenar a un Barcelona que está firmando una campaña impecable.

El equipo local llega al encuentro en un momento espectacular en la competición doméstica. El Barcelona ha ganado todos sus partidos de Liga en lo que va de temporada, lo que supone una enorme presión para la defensa visitante.

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El Madrid afronta bajo presión un Clásico crucial

El Madrid llega al Camp Nou bajo un intenso escrutinio. Ya ha sufrido dos derrotas en Liga esta temporada, ante el Real Betis y el Atlético de Madrid. La tarea de recortar los seis puntos de distancia se complica aún más por otra baja importante en ataque. El delantero Vinícius Junior sigue sin estar disponible para el equipo visitante mientras cumple una sanción de cuatro partidos en la competición doméstica.