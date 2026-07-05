El Real Madrid sufre las primeras consecuencias. El duelo Marruecos-Francia acapara la atención en la jornada inaugural de La Liga

Antes de empezar La Liga, el Mundial ya afectó el calendario: el Real Madrid tendrá un inicio distinto al de sus rivales porque varios de sus jugadores aún compiten en Estados Unidos, Canadá y México.

El sorteo de cuartos, que enfrentará a Marruecos con Francia, garantiza al menos un madridista en semifinales: Ibrahim Díaz o el trío francés Mbappé, Tchouaméni y Konaté.

Según la Liga Española, cualquier equipo con un jugador en semifinales verá aplazado su partido de la primera jornada para garantizar el descanso establecido en el convenio con la Asociación de Futbolistas Profesionales, como confirma hoy eldiario AS.

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Así, el duelo entre el Real Madrid y la Real Sociedad, programado para la primera jornada (14-16 de agosto), se aplazará y se jugará más adelante, probablemente a finales de ese mismo mes.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordó que estos futbolistas tendrán tres semanas de descanso tras su último partido y otras tres de preparación antes de reincorporarse.

Además, la Liga ha programado la mayoría de la primera jornada en sus fechas, aplazando solo tres o cuatro partidos para disputarlos entre semana en agosto, y que se recuperen entre la segunda y la tercera jornada.

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Tampoco serían los únicos afectados: podrían aplazarse los duelos de Barcelona-Athletic, Atlético-Málaga y Celta-Osasuna si sus jugadores llegan a semifinales. La Liga aguardará a conocer las cuatro selecciones semifinalistas antes de confirmar el calendario definitivo de la primera jornada.

El Sindicato de Futbolistas Españoles propuso retrasar una semana el inicio de la Liga para que todos los equipos jugaran la jornada inaugural el mismo día, pero LaLiga optó por mantener la fecha y dividir la jornada en dos.

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