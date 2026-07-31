El Real Madrid, "sorprendido" por la actitud del Leipzig en el fichaje de Diomandé

Las negociaciones del Real Madrid con el Leipzig por el fichaje del joven extremo marfileño Yan Diomandé se han estancado, ya que el club alemán aún no ha respondido a la última oferta presentada por el conjunto blanco, según un informe periodístico.

Florian Plettenberg, periodista de la cadena "Sky Sport - Alemania", afirmó que las negociaciones han vivido un estancamiento considerable durante las últimas 24 horas, debido a la falta de respuesta del Leipzig, algo que ha causado cierta sorpresa dentro del Real Madrid.

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Y en caso de que no se produzcan novedades excepcionales, el Leipzig planea actualmente que Diomandé viaje con la expedición del equipo al campamento de preparación en Austria, cuyo inicio está previsto para el sábado, y se ha comunicado al jugador esta decisión. El marfileño todavía espera poder evitar el viaje, y la decisión final se tomará esta mañana.

En caso de que el jugador se vea obligado a viajar a Austria, su clara intención es no participar en los entrenamientos grupales completos con el equipo, dado su deseo de fichar por el Real Madrid, después de haber quedado mentalmente fuera de los planes del Leipzig, y espera que ambos clubes lleguen a un acuerdo lo antes posible.

Y pese al estancamiento de las negociaciones durante las últimas horas, la operación sigue en pie, a la espera de un fin de semana decisivo para el futuro del jugador, según Plettenberg.



