Compartir Sigue a GOAL en Google

El Real Madrid ha convertido a Chema Andres, centrocampista de 21 años del Brighton & Hove Albion, en su principal objetivo de fichaje mientras sus ojeadores siguen al club de la Premier League esta temporada. El conjunto blanco también sigue al central Luka Vuskovic, de 19 años, tras el brillante inicio de ambos en la costa sur de Inglaterra.

Anuncios

Los fichajes de verano impulsan el buen momento en liga

Según TEAMtalk, aunque Vuskovic ha llamado la atención de los responsables del Bernabéu desde su llegada procedente del Tottenham Hotspur en verano, Andres sigue siendo la principal prioridad del Madrid. El centrocampista de 21 años llegó al Amex Stadium desde el Stuttgart de la Bundesliga antes de la presente temporada, después de haberse incorporado a las categorías inferiores del Real Madrid a los 13 años. Los dos recién llegados al Brighton tienen contrato con el club hasta junio de 2031.

Una compleja cláusula alimenta las esperanzas de su regreso

Tras adaptarse sin dificultades a las exigencias de la máxima categoría inglesa, Andres se ha convertido rápidamente en una pieza clave del centro del campo del Brighton esta temporada. Según el informe, el Real Madrid se plantea ahora seriamente recuperar en el futuro al jugador formado en su cantera.

Las fuentes españolas del citado medio creen que el Real Madrid aún conserva una opción de recompra sobre el centrocampista de 21 años como parte de una compleja estructura de traspaso acordada durante su anterior etapa en el Stuttgart. Sin embargo, los responsables del Brighton ya han rechazado tajantemente las afirmaciones de que exista una cláusula de ese tipo en el contrato actual de Andres en el Amex Stadium.

Los canteranos brillan por toda Europa

Seguir de cerca la evolución de los jóvenes formados en su cantera que han prosperado tras dejar el Bernabéu se ha convertido en una estrategia de fichajes importante para la directiva del Real Madrid.

Anuncios Anuncios

Además de su creciente interés por volver a fichar a Andres, la publicación señala que los responsables del Madrid también estudian una posible operación para recuperar a Jacobo Ramon, antiguo compañero suyo en las categorías inferiores.

Related Topics

Primera División Partidos Athletic Club vs Espanyol Sky Sports

Sevilla vs Real Betis Sky Sports Míralo en directo en Sky Sports ESPN Deportes



Ramon ha recibido numerosos elogios por sus sólidas actuaciones en la Serie A con el Como, donde el defensa juega junto a Nico Paz, otro exjugador de la cantera del Real Madrid .

Los responsables de los fichajes del Bernabéu también consideran a Paz un firme candidato a regresar algún día a la capital española tras su destacada etapa en el fútbol italiano.

Anuncios

Los aspirantes al título tienen contratos de larga duración

Por ahora, tanto Andres, que suma un gol y una asistencia en siete partidos de liga, como Vuskovic, que ha igualado esas cifras en 10 encuentros, siguen siendo fundamentales para el equipo de Fabian Hurzeler. Con el mejor ataque de la competición y solo siete goles encajados en 10 partidos, el Brighton ocupa la segunda posición de la Premier League , a cinco puntos del vigente campeón, el Arsenal. Los ojeadores del Madrid seguirán de cerca a ambos jugadores a medida que avance la temporada.