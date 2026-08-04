El Real Madrid se niega a repetir la pesadilla de París con Vinicius

Informes de prensa españoles confirmaron que el brasileño Vinícius Júnior rechaza las ofertas presentadas por la directiva del Real Madrid para renovar su contrato, pese a haber alcanzado un acuerdo inicial al final de la temporada 2024/2025.

El jugador se echó atrás en el acuerdo buscando aumentar su salario tras la llegada de Kylian Mbappé, quien se convirtió en la estrella del primer equipo y redujo el papel de Vinícius a un plano secundario. Desde entonces, el jugador reclama un trato económico similar al del francés.

El diario "As" señaló que Vinícius pide una prima de renovación equivalente a la prima de fichaje que recibió Mbappé al incorporarse, además de un porcentaje mayor sobre sus derechos de imagen, pero el Real Madrid ha presentado su oferta final y se mantiene firme en su postura.

Restan apenas cuatro meses antes de que el jugador entre en el periodo libre que le permitirá negociar con cualquier club sin la aprobación del Real Madrid.

Tensión en aumento

La tensión entre ambas partes comenzó tras la primera temporada de Mbappé con el Real Madrid. El periodista Aritz Gabilondo explicó en el programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER" que el primer enfrentamiento se produjo en el Mundial de Clubes, cuando Vinícius se opuso a la decisión de Xabi Alonso de sentarlo en el banquillo en semifinales, antes de que el entrenador se retractara de su decisión.

Desde entonces la relación se ha deteriorado, lo que abre la puerta a la salida del jugador durante el actual mercado de fichajes veraniego. Por su parte, el periodista Marcos López comentó: "El Real Madrid no puede permitir que su segundo jugador, que hace dos años era la estrella del primer equipo, llegue a esta situación cuatro meses antes de entrar en el periodo libre".

La postura del club sobre la prima de renovación

El Real Madrid rechaza conceder una prima de renovación a Vinícius, al considerar que aceptarla abriría la puerta a peticiones similares por parte de Bellingham, Valverde y otros, y Gabilondo citó el caso de Mbappé y el Paris Saint-Germain, subrayando que "estas cosas no acaban bien".

Y añadió que Vinícius ya no está en una posición que le permita reclamar un contrato similar al de Mbappé: "Hablamos del proyecto futuro del Real Madrid, y Vinícius no es el mismo jugador que era hace dos años; el club le ofrece un contrato enorme, pero el nivel del jugador va a la baja, al contrario de lo que ocurrió con Neymar y el Barcelona".