El Real Madrid se muestra indeciso con respecto a Haaland... y prefiere fichar al delantero del Liverpool

El Real Madrid sigue trabajando para dar forma a su proyecto ofensivo de futuro, y según algunas informaciones, estaría buscando fichar a un delantero de primer nivel que lidere la línea de ataque durante los próximos años.

Según ha publicado la cadena ESPN, el Real Madrid podría lanzarse con fuerza a por un nuevo delantero estrella en el verano de 2027.

Señala que el delantero del Liverpool Hugo Ekitike se perfila como una opción atractiva para el club blanco.

Añadió que el jugador, de 23 años, se ha colocado firmemente en el punto de mira del Real Madrid tras una primera temporada destacada en Merseyside, en la que marcó 17 goles en 42 partidos.

Y completó: «En consecuencia, los responsables del club blanco siguen de cerca su situación».

Aclaró que los responsables de la dirección del Real Madrid también están siguiendo al delantero del Manchester City Erling Haaland, pero se muestran reticentes debido al valor de la operación, que podría alcanzar los 200 millones de euros.

Lee también:

Un experimento fallido y un conflicto... El enigma de Arbeloa amenaza la temporada del Real Madrid

al estilo de Figo... ¿Conseguirá Pérez el sueño de fichar a Pedri?