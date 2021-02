El Real Madrid se la juega en Bérgamo, epicentro europeo del coronavirus

Poco más de un año después del comentado Atalanta-Valencia de San Siro, los blancos aparecen en uno de los territorios más golpeados por la pandemia.

Hace un año éramos más felices, o al menos más libres, y algunos no lo sabían. Hace un año en el diccionario mundial no existían palabras como "coronavirus" y otras como "mascarilla” o "confinamiento" rozaban el desuso. Ahora estos términos, igual que "vacuna", son trending topic a diario. Hace un año, el 19 de febrero de 2020, el fútbol empezaba a intuir por el Atalanta-Valencia de San Siro (la UEFA no permitía a los de Antonio Percassi acoger el duelo en el estadio de su ciudad por no reunir las condiciones) la tormenta sobre su cabeza: una pandemia que ha cambiado la vida de todos desde el desayuno hasta la cena. "Fue una bomba biológica", lamentaría enseguida Giorgio Gori, alcalde de Bérgamo, sobre el recordado partido de Champions.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Con esas cenizas aún calientes, el Real Madrid visita hoy (21:00 h., Movistar Liga de Campeones) Bérgamo, el epicentro coronavírico de Europa. Es en la región de Lombardía, en febrero de 2020, donde se detectan los primeros positivos en el continente, experimentándose en las calles bergamascas un avance imparable de contagios. La pesadilla es tan real que llegan a cada rincón del planeta las imágenes de una treintena de camiones del Ejército con más de cincuenta ataúdes en dirección a poblaciones cercanas, la única solución al colapso en el cementerio, precedido por el desborde de los centros sanitarios.

Pocos reflejan con mayor crudeza la tragedia como el diario local L'Eco di Bergamo, que aumenta de una y media a diez las páginas dedicadas a los obituarios. La ciudadanía responde al caos en forma de voluntariado, por ejemplo creando en marzo un grupo de movilización denominado Superbergamo, que enseguida recolecta 80.000 euros para ayudas. También, fruto de la desesperación y la impotencia, se abre en Facebook el grupo Noi Denunciaremo ("Denunciaremos"), que ahora supera los 18.000 seguidores exigiendo justicia por las negligencias cometidas por las autoridades en la zona.

Las primeras cifras, agravadas por el temor a que no sean veraces, parecen de película de terror, pero nada de lo que ocurre en Bérgamo, desgraciadamente, pertenece a la ficción. El área incluso registra la mitad de las muertes de Italia entera. De acuerdo con estimaciones oficiales, en marzo se cuadriplica el número de fallecidos respecto a la media de la última década.

El artículo sigue a continuación

En junio, al fin, la curva se aplana, dando un mínimo respiro. Un estudio serológico apunta que el 57% de los habitantes de Bérgamo han pasado el virus. Ese mismo mes la editorial Villadiseriane publica el libro Il martirio di Bergamo, de título suficientemente descriptivo. Pero seis meses después de que saltara la alarma, un reportaje de The Washington Post sujetado en datos y análisis de personalidades en la materia advierte de que alrededor de la mitad de los sobrevivientes de Bérgamo muestran secuelas de diferente grado.

Bérgamo prepara el Bosqo della Memoria

El 2020 se cierra con un informe que señala que el 42% de los residentes tiene anticuerpos, una estadística sin parangón en Europa. Para el próximo 18 de marzo, en el primer día nacional en recuerdo de los fallecidos por la COVID-19, se prevé la plantación del primer árbol del Bosqo della Memoria. El proyecto, en el Parco della Truca, en Bérgamo, nace con naturaleza de homenaje para el que se habilitó un crowdfunding con el objetivo de conseguir 50.000 euros. Antes de ese tributo, a 5,5 kilómetros de allí, el Real Madrid se la juega este miércoles en la Champions. Sin público y con una herida todavía muy abierta (pronto se llegará a cien mil pérdidas en todo el país), el fútbol al menos sigue siendo lo más importante de lo menos importante.