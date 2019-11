El Real Madrid se ilusiona: por qué el PSG tiene difícil renovar a Mbappé

L'Equipe asegura que el campeón de la Ligue1 no puede pagar al delantero francés el salario que percibe Neymar.

Llegan buenas noticias desde para el . Y es que el Paris Saint-Germain tiene complicada la renovación de contrato de Kylian Mbappé, según publica en las últimas horas el diario L'Equipe.

De acuerdo con la información del periódico francés, será difícil para el club galo lograr que el futurible merengue, campeón del mundo con Les Bleus en 2018, pueda continuar en el Parque de los Príncipes más allá de 2022, año en el que vence su contrato. L'Equipe incluso asegura que puede salir antes de la fecha en la que finaliza su vínculo.

Y la razón por la que el no puede ofrecerle una renovación al joven atacante no es otra que económica. Según L'Equipe, son asuntos financieros los que impiden que el campeón de la Ligue1 pueda pagarle a Mbappé el mismo salario que actualmente percibe Neymar, que asciende a unos 30 millones de euros netos. Cabe señalar que el ex jugador del se ve beneficiado del bono de impatriación, que le permite eximir un tercio de sus impuestos.

Esta información que publica L'Equipe se une al reciente enfado de Leonardo con Zinedine Zidane por las declaraciones del entrenador del Real Madrid sobre el ex del Monaco. Esta semana, el PSG volvía a marcar su territorio frente al equipo español para tratar de dejar claro que Mbappé no está en condiciones de marcharse al Santiago Bernabéu. De hecho, el director deportivo reconocía que están "molestos" por las declaraciones de Zidane, en las que el técnico decía que el sueño del futbolista de todavía 20 años es "jugar algún día en el Real Madrid".

El propio Zidane fue consultado este viernes, en rueda de prensa, acerca de ese enfado de Leonardo. "No dije nada. Dije sólo lo que decía el jugador que su sueño era jugar aquí", contestó el preparador francés.

Por otro lado, además del económico también está el aspecto deportivo. Mbappé quiere un proyecto ganador y aspira a ganar no sólo títulos nacionales. En ese sentido, será clave cómo le pueda ir con el PSG en la actual Liga de Campeones, en la cual ya están clasificados para los octavos de final tras cuatro jornadas en la fase de grupos. Según L'Equipe, Mbappé "quiere estar en una estructura a la altura de su propia ambición", por lo que una salida al Real Madrid sería perfecta en caso de volver a fracasar en Europa con los galos.