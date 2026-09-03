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Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Loai Mohamed

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El Real Madrid se enfrenta al Betis con 7 bajas: ¿debutará el nuevo fichaje?

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
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Primera División
J. Mourinho
España
Portugal

Mourinho fracasa en recuperar a cualquiera de sus jugadores

El Real Madrid concluyó sus preparativos para el duelo ante el Real Betis, previsto para la tarde de mañana viernes en la ciudad de Sevilla, dentro de las competiciones de LaLiga española, en medio de la continua ausencia de 7 jugadores de las filas del conjunto blanco.

El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, no pudo recuperar a ninguno de sus jugadores lesionados antes del partido de mañana.

Según el diario "Mundo Deportivo", se ausentarán del Real Madrid: Aurélien Tchouaméni, Endrick, Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy, Raúl Asencio y Thiago Pitarch.

En cambio, se espera que la lista del Real Madrid cuente con la presencia de Sergio Martínez, el centrocampista de 19 años que se incorporó al club en los últimos días procedente del Racing.

Martínez iba a unirse en un principio a las filas del Castilla, pero actualmente se entrena con el primer equipo y podría registrar su primera aparición en la lista del Real Madrid durante el duelo ante el Betis.

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Asimismo, se espera que la lista incluya al dúo Mario Rivas y Sístero.

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El Real Madrid explicó a través de su página oficial que la última sesión de entrenamiento comenzó con ejercicios de "rondo" para activar a los jugadores, antes de pasar al trabajo táctico.

Los jugadores realizaron después entrenamientos de presión y posesión, antes de que la sesión concluyera con partidos reducidos en espacios limitados.

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