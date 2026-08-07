"El Real Madrid se burla de nosotros": Pérez, en el punto de mira de las críticas tras el fracaso del fichaje de Rodri

El giro inesperado en el fichaje de Rodri por el Barcelona, en lugar del Real Madrid, provocó un gran malestar en el entorno del club blanco, en medio de duras críticas a la gestión de Florentino Pérez por la forma en la que manejó el caso del jugador del Manchester City.

Rodri estuvo cerca de fichar por el Real Madrid durante el último periodo, antes de que el Barcelona entrara con fuerza en las negociaciones y lograra cambiar el rumbo de la operación, hasta que el jugador tomó la decisión de incorporarse al club catalán.

Este giro generó un gran descontento entre varios allegados al Real Madrid, que consideran que el club blanco dejó escapar una operación que se suponía cerrada, antes de encontrarse con el eterno rival, que se llevó al jugador en los últimos instantes.

Morientes carga contra la directiva del Real Madrid

Fernando Morientes, exdelantero del Real Madrid, fue uno de los más críticos con la forma en la que se gestionó la operación, y lanzó un fuerte ataque durante su participación en el programa "El Partidazo" en la Cadena COPE.

Morientes dijo, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "Es una broma pesada. La directiva del Real Madrid se ríe un poco de nosotros. Está claro que el Real Madrid no quería a Rodri".

El exastro del Real Madrid justificó su postura subrayando que el club blanco no suele actuar de esta manera con los grandes fichajes, y añadió: "El Real Madrid no se demora en estas situaciones. Quizás se demore en el fichaje de un lateral derecho de 14 años, pero no con jugadores de este tipo".

"Cuando el Real Madrid quiere a un jugador, lo ficha"

Morientes prosiguió con sus críticas, asegurando que el Real Madrid no dio todo lo que tenía para cerrar la operación, y considerando que el intento de cargar sobre Rodri la responsabilidad de haber elegido al Barcelona por el estilo de juego no le resulta convincente.

Y dijo: "El Real Madrid no puso todo lo que tenía sobre la mesa. Y ahora intentan cargarle la responsabilidad a Rodri, y decir que él quería fichar por el Barcelona por el estilo de juego. Para quien sabe de fútbol, esto es una broma de mal gusto".

Y añadió: "Cuando el Real Madrid quería este tipo de fichajes, conseguía cerrarlos. Vino Figo, vino Zidane, vino Owen, vino Ronaldo... así que que no venga nadie ahora a decirme que Rodri quería jugar en otro sitio".

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