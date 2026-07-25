El Real Madrid revela el "secreto" tras el fichaje de los 100 millones

El Real Madrid intensifica sus esfuerzos para cerrar el fichaje del talento marfileño Yan Diomandé, centrocampista del Leipzig alemán, de 19 años, en una operación prevista que podría alcanzar o superar los 100 millones de euros, en medio de las confirmaciones de que este movimiento no significa borrar el nombre de Olise de la lista de objetivos del club blanco.

El diario español Mundo Deportivo señaló que el jugador del Bayern Múnich Olise, de 24 años, sigue encabezando la lista de prioridades del presidente Florentino Pérez; sin embargo, los responsables de Valdebebas han llegado al convencimiento de que el club bávaro no se desprenderá de su estrella durante el actual periodo de fichajes de verano, pese a la disposición del conjunto merengue de invertir más de 200 millones de euros para completar la operación.

Ante esta encrucijada, el Real Madrid ha dirigido su brújula hacia Diomandé, a quien sigue desde hace tiempo, y de quien los informes señalaban que estaba cerca de firmar por el París Saint-Germain, si bien la intervención del gigante español trastocó los cálculos y llevó al jugador a dar su aprobación inicial al traspaso a la capital española.

En cuanto a Olise, el Real Madrid ha decidido congelar las negociaciones de forma temporal sin cerrar definitivamente el expediente, ya que el club permanece atento a cualquier señal del Bayern Múnich sobre la posibilidad de abrir la puerta a las negociaciones, con la previsión, en los pasillos de Valdebebas, de que la verdadera oportunidad podría presentarse el próximo verano y no ahora.