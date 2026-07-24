El Real Madrid resuelve el enigma de la UEFA y salva su lista europea

El fichaje de Marc Cucurella no representa únicamente un refuerzo importante para la posición de lateral izquierdo del Real Madrid, tras el destacado nivel que mostró el jugador en el Mundial, sino que conlleva también una ventaja adicional en el plano normativo.

Con esta operación, el Real Madrid cumple el mínimo requerido de jugadores formados localmente para participar en las competiciones europeas, que es de ocho jugadores, según el reglamento de la Unión Europea de Fútbol Asociación, la UEFA, de acuerdo con lo publicado por el diario español "Mundo Deportivo".

El reglamento de la UEFA establece que el máximo de inscritos en la lista "A" es de 25 jugadores, entre los que debe haber al menos 8 jugadores formados localmente, ya sea en el propio club o en cualquier otro club dentro de la misma federación local. En caso de no cumplirse ese número, el tamaño de la lista se reduce automáticamente en la misma cantidad que falte.

Se considera jugador formado localmente a aquel que ha pasado tres años, entre los 15 y los 21 años de edad, en el propio club o en cualquier otro club perteneciente a la misma liga.

Esta condición se aplica a Cucurella, que se formó en la academia del Barcelona antes de jugar en el Eibar, el Getafe y luego el Chelsea. También se aplica a Lunin, Asensio, Carreras, Huijsen, Camavinga, Valverde, Vinicius y Güler de la plantilla actual.

De este modo, el número de jugadores que cumplen la condición podría elevarse a diez, si bien hay que señalar que la posible salida de Asensio podría reducir la cifra, en cuyo caso se le podría sustituir por el brasileño Rodrygo.

Cabe recordar que los clubes también tienen derecho a inscribir un número ilimitado de jugadores en la lista "B", siempre que cumplan los criterios de elegibilidad que establece la UEFA.