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El Real Madrid firmó una serie de cifras llamativas tras imponerse por 2-1 al Celta de Vigo en el partido disputado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga.

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Carlos Espí marcó el gol de la victoria del conjunto merengue en el minuto 85, apenas seis minutos después de saltar al campo como suplente.

Espí suma ya 4 goles en solo 63 minutos disputados en partidos oficiales con el Real Madrid, una estadística que refleja la enorme eficacia goleadora del joven delantero, que ha logrado dejar su huella pese a contar con pocos minutos.

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Además, el Real Madrid alcanzó su novena victoria consecutiva en partidos oficiales entre todas las competiciones.

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Se trata de la mejor racha de triunfos del conjunto blanco desde el periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2022, cuando encadenó 10 victorias seguidas a las órdenes del veterano técnico Carlo Ancelotti.

En el lado opuesto, el penalti que falló Kylian Mbappé ante el Celta de Vigo dejó al descubierto un dato negativo para el delantero francés.

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Según las estadísticas, ha fallado 6 de los 28 penaltis que ha lanzado con el Real Madrid en partidos oficiales, lo que supone un porcentaje de error del 21 %.

El internacional francés provocó la pena máxima tras recibir una falta, pero mandó el balón por encima del larguero cuando parecía intentar el célebre lanzamiento a lo Panenka.

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El Real Madrid remontó ante el Celta de Vigo para acabar ganando por 2-1, después de que el conjunto visitante se adelantara en el minuto 6 por medio de Pablo Durán, a pase de Williot Swedberg.

Mbappé desaprovechó la ocasión del empate en el minuto 39 al fallar un penalti, antes de que Jude Bellingham lograra igualar el marcador en el 66, aprovechando un pase del delantero francés.

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El empate se mantuvo hasta los últimos minutos, cuando el suplente Carlos Espí firmó el gol de la victoria, que otorgó al Real Madrid tres puntos importantes en la pelea por el título de LaLiga.

Con este triunfo, el Real Madrid eleva su cuenta hasta los 33 puntos y sigue a la caza del Barcelona en la lucha por el liderato, mientras que el Celta de Vigo se queda con 13 puntos, en la decimotercera posición de la clasificación de LaLiga.

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La última derrota del Real Madrid se produjo ante el Atlético de Madrid (2-1), el pasado 20 de septiembre en LaLiga, antes de iniciar una racha de victorias consecutivas que se ha prolongado hasta los nueve partidos oficiales con el triunfo sobre el Celta de Vigo.

En el encuentro de hoy, Vinícius Júnior entró como suplente en la segunda parte y tuvo un papel importante en la gestación del gol del empate de Bellingham, antes de servir el centro que propició el tanto de la victoria de Espí.

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La primera parte fue pobre por parte del conjunto blanco, y el Celta de Vigo estuvo cerca de marcar el segundo gol en más de una ocasión, pero los locales despertaron en la segunda mitad y dominaron el juego.