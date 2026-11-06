El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, logró salvar la situación en los últimos instantes una vez más, por quinta ocasión desde el inicio de la presente temporada, tras arrancar una valiosa victoria en tierras griegas, gracias al brillo de Fede Valverde, que exhibió sus destacadas cualidades en el disparo.

El conjunto blanco completó una nueva remontada, cuya chispa se encendió después de que los locales anotaran el segundo gol en el minuto 75, un tanto que actuó como una señal de alarma que despertó a los jugadores del Real Madrid, para que la afición merengue empezara a recuperar la hermosa sensación de las victorias agónicas en los últimos minutos, tras un partido muy duro.

Según el diario español «Sport», el Real Madrid, dirigido por José Mourinho, comenzó a revivir un legado futbolístico que parecía sumido en un largo letargo dentro de los pasillos del estadio Santiago Bernabéu: la tradición de la remontada que no admite negociación, y la de arrancar victorias en los últimos instantes.

El conjunto blanco logró, ante el Espanyol, el Elche, la Roma, el Barcelona y, por último, el equipo griego, conseguir emocionantes victorias con goles que llegaron todos a partir del minuto 87, para sumar 10 puntos desde lo imposible en los últimos instantes y recuperar el espíritu competitivo que Florentino Pérez buscaba revivir mediante el regreso de Mourinho.

El partido de ayer presenció un nuevo capítulo de esta serie en la nueva etapa de Mourinho, después de que el técnico portugués lograra trasladar la magia de las victorias europeas a las competiciones domésticas.

La leyenda madridista vuelve a aparecer

Revivir esta tradición representa un fuerte impulso de entusiasmo dentro del vestuario del conjunto blanco, ya que conseguir la victoria en un momento en el que el empate habría supuesto un resultado catastrófico refuerza la capacidad del grupo para resistir psicológicamente.

Este espíritu competitivo se refleja en el estado anímico de todo el equipo, después de que la frustración que apareció en los rostros de los jugadores al ir por detrás en el marcador por 1-2 se transformara en un gran empuje moral antes de la visita al estadio de Mestalla, en busca de lograr la octava victoria consecutiva.

Mantener este tipo de gestas constituye uno de los rasgos más destacados de la identidad de los grandes clubes, pues el Real Madrid, dirigido por Mourinho, sigue cosechando victorias después de haber logrado 7 triunfos consecutivos, ampliando el círculo del miedo entre sus rivales, que ahora están obligados a prepararse mentalmente para defender cada balón hasta el pitido final, con el fin de evitar verse expuestos a este tipo de emocionantes escenarios que otorgan a sus protagonistas una sensación de alegría, mientras dejan una gran amargura en el otro bando.

Esta determinación de no rendirse y de no dar por sentado ningún resultado antes del pitido final representa la tradición que Mourinho ha vuelto a revivir dentro del Real Madrid, al tiempo que el técnico portugués sigue afianzando una serie de victorias consecutivas que amenazan con engullir a todos sus rivales.