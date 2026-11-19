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Nico Paz ha vuelto a deslumbrar. Al talento argentino, que desde hace un año se consolida entre los mejores jugadores de la Serie A, le bastó un gol, o mejor dicho dos, en la victoria de Argentina ante Bolivia para demostrar al mundo que su irrupción en el campeonato italiano no es casual y que, por el contrario, su crecimiento en el Como constituye una base sólida para considerarlo ya una promesa de talla mundial.

Precisamente por eso, varios medios españoles se han preguntado cuál será su futuro y qué ocurrirá con los acuerdos entre el Como y el Real Madrid, actualizados el pasado verano de cara al próximo. ¿Qué harán Mourinho y Florentino Perez? La respuesta, de AS a Mundo Deportivo, es unánime: el Real Madrid ya está preparado para recomprar a Nico Paz.

EXHIBICIÓN DE NICO CON ARGENTINA: En Argentina se habla desde hace tiempo de Nico Paz como el jugador que deberá heredar el 10 que Leo Messi deja hoy oficialmente vacante. Una responsabilidad enorme que ha puesto el foco en los primeros partidos de verdad sin la Pulga de la selección argentina de Scaloni. Y, en su primera oportunidad, el talento nacido en 2004 firmó una actuación extraordinaria con un doblete de dos goles, cada cual más bello: dos disparos potentes y precisos desde la frontal que entraron por la escuadra.

LOS ACUERDOS DEL VERANO: Que Nico Paz tenía talento ya se sabía, y lo sabían tanto el Como como el Real Madrid cuando se sentaron a negociar su futuro, entre rumores de un interés concreto de media Europa y, en Italia, especialmente del Inter. Al final, el director deportivo Ludi ( LEE AQUÍ SU ENTREVISTA CON CM, TAMBIÉN SOBRE EL FUTURO DE JACOBO RAMON ) logró hacerse con el mediapunta, hasta entonces propiedad del Real Madrid, poniendo sobre la mesa 60 millones de euros por el 100 % de sus derechos.



Sin embargo, en el acuerdo el Real Madrid obtuvo la opción prioritaria de recomprar el 100 % de los derechos de Nico Paz en el verano de 2027 por una cantidad fijada en 80 millones de euros. Pasada esa fecha, según Mundo Deportivo, el Como será libre de traspasar, si así lo decide, a su 10 argentino al mejor postor.

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EL REAL MADRID YA HA DECIDIDO Una posibilidad, esta última, que nunca llegará a materializarse. El mensaje de casi todos los medios españoles es que el Real Madrid ya ha tomado su decisión: al final de la temporada traerá de vuelta a Nico Paz y pagará los 80 millones de euros previstos en los acuerdos. Mourinho podrá incorporarlo así a un centro del campo repleto de estrellas, en el que Jude Bellingham seguirá siendo una figura dominante.

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VERON LO ENCUMBRA Nico Paz recibe, mientras tanto, los elogios de un compatriota: Juan Sebastian Veron.

El excentrocampista argentino del Inter, Lazio, Parma, Sampdoria, Chelsea, Manchester United y Boca Juniors, ahora presidente del Estudiantes, declaró en una entrevista con La Gazzetta dello Sport: «Nico Paz tiene un talento increíble. El futuro es suyo si sigue comportándose como el profesional que está demostrando ser. Con 22 años, solo he visto hacer ciertas cosas a Lionel Messi y a un tal Diego Armando Maradona. No quiero decir que vaya a alcanzar ese nivel, porque eso significaría convertirse en un futbolista absolutamente excepcional, en el símbolo de una época, como lo fueron Diego y Leo, cada uno a su manera. Pero Nico Paz tiene cualidades para intentar esa hazaña. Y le deseo que logre su objetivo».

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«Hay dos cosas que me impresionan de él: la personalidad que muestra en el campo y la naturalidad con la que ejecuta ciertas jugadas. Su personalidad se nota porque sus compañeros lo buscan, le dan el balón incluso cuando está marcado, porque saben que regateará al rival y se marchará. Eso significa que todos le reconocen unas cualidades superiores a la media. Nico es un líder por cómo se mueve, por cómo ocupa los espacios en el campo, por cómo dirige las jugadas. Decide cuándo conviene acelerar o frenar y, según se desarrolla el juego, elige atacar por la derecha, por la izquierda o por el centro. Es el eje del juego».

EL PROFETA SE RINDE ANTE ÉL El excentrocampista brasileño Hernanes comenta: «Nico Paz es un fenómeno mejor que yo, no bromeemos».

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LA MADRE DE MESSI Por último, el tío de Nico Paz, Fabian Paz, reveló una curiosa anécdota sobre la despedida de Lionel Messi de la selección argentina: «Al salir de los vestuarios, Nico se encontró con la madre de Leo llorando, así que fue a saludarla porque ya la conocía. Entonces ella le tomó de la mano y le dijo: “Tú eres el sucesor de mi hijo”».