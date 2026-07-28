Según informa Sky, el Real ha presentado una contraoferta al brasileño y a sus asesores. El objetivo es claro: Vinicius debe renovar su contrato, que expira en 2027.

Se dice que el club blanco está al tanto de las avanzadas del Arsenal y espera poder alcanzar por fin un acuerdo con Vinicius con la última oferta. Las negociaciones llevan ya bastante más de un año en marcha y, mientras tanto, se han congelado en varias ocasiones. En un primer momento, Vinicius exigía aparentemente un salario claramente demasiado alto a ojos de los dirigentes del Real y, según trascendió, quería ganar al menos tanto como su compañero Kylian Mbappe.

Aquí, Vinicius sí que aparentemente acabó cediendo en algún momento y rebajó sus pretensiones salariales iniciales, por lo que Sky informó en primavera de un acuerdo inminente para ampliar el contrato. Pero tampoco se ha llegado a ese punto ahora, varios meses después.

¿Sacará Arsenal partido de la situación de Vinicius en el Real Madrid?

Ahora, el Arsenal intenta aparentemente sacar partido de ello. Hace poco, el Telegraph informó de que el campeón inglés tienta a Vinicius con una oferta récord. Según esa información, el jugador de 26 años ganaría en Londres más que cualquier futbolista del Arsenal hasta la fecha. También The Athletic informó del interés de los Gunners en una de las superestrellas del club blanco.





Getty Images





Con más razón, el Real está naturalmente interesado en una decisión de Vinicius cuanto antes. Al fin y al cabo, los madridistas no quieren arriesgarse en ningún caso a tener que dejar salir gratis al internacional brasileño el próximo año. Si Vinicius decidiera pronto no renovar en el Bernabéu, una venta ya este mismo verano sería cada vez más probable.

Antecedentes explosivos entre Vinicius Junior y Jose Mourinho

Hay un precedente delicado: entre Vinicius, que llegó a Madrid desde Flamengo en 2018, y el nuevo entrenador del Real, Jose Mourinho, existe ya una historia previa. En el marco del escándalo racista en torno a Gianluca Prestianni y Vini Jr. en el partido de Champions League en febrero en el campo del entonces club de Mourinho, el Benfica, el atacante y el técnico portugués se enfrentaron. «Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa», criticó después Mourinho sobre la efusiva celebración de Vinicius por su gol del triunfo 1-0 y atribuyó además al jugador del Real parte de culpa de que siga siendo víctima de insultos racistas una y otra vez: «Hay algo que no está bien, porque eso pasa en todos los estadios. En todos los estadios en los que juega Vinicius pasa algo. Siempre», dijo Mourinho.

Seguro que Vinicius no lo ha olvidado. Mientras tanto, Mourinho lo tendría muy claro: el viejo y nuevo técnico del club blanco quiere impedir a toda costa la salida del brasileño, escribe el Telegraph. Mourinho cuenta plenamente con Vinicius, que desde hace años figura entre los apoyos más importantes del Real. La temporada pasada firmó 22 goles y 14 asistencias en 53 partidos entre todas las competiciones.