La incertidumbre sigue rodeando el futuro del brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, cuyo contrato con el conjunto merengue finaliza al término de la próxima temporada, en medio de un fuerte interés del Arsenal por ficharlo en el presente mercado.

Este miércoles se celebró una reunión entre los representantes de Vinicius y el Real Madrid, José Ángel Sánchez y Jony Calafat, en un intento por desbloquear el estancamiento en torno al acuerdo de renovación del contrato del jugador brasileño, aunque finalmente no se llegó a un pacto.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" señaló, citando a la emisora "Cadena SER", que el Real Madrid decidió elevar su oferta inicial a 24 millones de euros netos por temporada (con un contrato hasta el año 2031).

La cantidad seguirá estando lejos de los 30 millones que el jugador de 25 años pidió en un principio, pese a que hay medios de comunicación, como el diario "As", que apuntan a que Vini habría rebajado esa petición inicial mediante la inclusión de primas en el nuevo contrato, algo que el Real Madrid también podría estar dispuesto a aceptar.

Entre los otros puntos de discrepancia figuran la supuesta prima de renovación y los derechos de imagen, que el club y el jugador se reparten al 50 %, un porcentaje que el brasileño quiere aumentar a su favor.

En realidad, existe un mayor optimismo por ambas partes en comparación con la situación de hace unos días. No obstante, y según la emisora española, el Real Madrid quiere una respuesta inmediata, ya que la decisión está ahora en manos de Vinicius, mientras que, por el otro lado, el Arsenal aguarda el resultado de las negociaciones.



