Informes de prensa españoles confirmaron que la directiva del Real Madrid hizo todo lo que estuvo en su mano para fichar al centrocampista del Manchester City, Rodri, en una operación que parecía cerrada antes de tomar otro rumbo.

El programa "El Larguero" de la emisora española "Cadena SER" señaló que la estrella española de 30 años está cerca de fichar por el Barcelona, en un giro sorprendente que ha suscitado preguntas dentro de la Casa Blanca sobre las razones del fracaso de una operación que el club creía cerrada.

El periodista Antón Meana reveló, durante su intervención en el programa, los entresijos de las negociaciones, afirmando: "El Real Madrid le hizo a Rodri una oferta irrechazable tras el Mundial de Clubes, una oferta realmente buena".

Y añadió: "El propio agente y el jugador valoran la educación, la elegancia, el respeto y la manera en la que el Real Madrid llevó las negociaciones; el club fue muy serio en su intento de ficharlo y ofreció todo lo que tenía para garantizar su llegada".

Meana continuó: "Desde el presidente hasta el consejero delegado, todos dentro del club trabajaron para lograr que Rodri vistiera la camiseta del Real Madrid. Las conversaciones fueron muy positivas y se prolongaron durante las dos últimas semanas, pero al final el jugador decidió elegir otra oferta".

Rodri resolvió su futuro después de que su agente revelara que el jugador ha optado por fichar por el Barcelona, prefiriendo al club catalán antes que a su rival, el Real Madrid, que había sido el principal candidato para hacerse con sus servicios durante las últimas semanas.

Rodri, de 30 años, entró en negociaciones con el Real Madrid a lo largo de varias semanas, después de haber manifestado el pasado mes de marzo su deseo de fichar por el "Santiago Bernabéu", antes de que las condiciones cambiaran de forma sorprendente tras la entrada con fuerza del Barcelona en la operación.

Según los informes, Rodri habló con el director técnico del Barcelona, Hansi Flick, junto con el director deportivo, Deco, quienes lograron convencerlo del proyecto deportivo del club catalán, antes de que el jugador alcanzara un acuerdo sobre las condiciones personales con el Barcelona el jueves.