El nombramiento de Raúl González como director técnico del Real Oviedo (Segunda División) tiene unas dimensiones que van más allá de la elección de un nuevo entrenador, dada su enorme relevancia en el fútbol español y la atención mediática que acompañó su llegada. Martín Peláez, presidente del club, reveló los entresijos de la toma de la decisión, explicando los motivos de apostar por la leyenda del Real Madrid y aludiendo a un consejo que recibió de una persona del entorno del conjunto blanco que inclinó la postura de la directiva.

En una entrevista con el diario "Marca" al margen de la gala del Salón de la Fama del Fútbol en la ciudad mexicana de Pachuca, sede del Grupo Pachuca, propietario del Oviedo, Peláez afirmó que la contratación de Raúl despertó un amplio interés en España, expresando el entusiasmo del club por la nueva etapa y agradeciendo al anterior cuerpo técnico, dirigido por Julián Calero, su labor en la construcción del equipo.

Sobre los motivos de la elección de Raúl, el presidente del Oviedo explicó que la directiva buscaba un entrenador capaz de aplicar su filosofía, basada en construir un equipo valiente, que juegue buen fútbol, que busque la victoria y tome la iniciativa en ataque, considerando que Raúl reúne las características requeridas, aunque el éxito de la experiencia seguirá dependiendo de lo que ofrezca sobre el terreno de juego.

Lee también: La advertencia de Arteta se hace realidad: Zubimendi ante la pregunta del Madrid y el Atlético

Añadió que David Hernández, director deportivo del club, conoce bien el trabajo de Raúl con el Real Madrid Castilla, lo que reforzó la decisión de contratarlo, señalando que la elección no se basó únicamente en su trayectoria como jugador, sino que incluyó también su personalidad y lo que representa, algo que se espera que genere un ambiente positivo.

Próximos partidos OVI Segunda Division 15:00 GIR

Sobre los motivos del cambio de cuerpo técnico pese a que el Oviedo sigue en la competición, Peláez dijo que la directiva no veía al equipo con la imagen a la que aspira, y por ello quiso que el Oviedo mostrara una cara diferente.

No lo dudéis: una palabra madridista decisiva

Peláez reveló que la directiva del Oviedo habló con varias personas del entorno del Real Madrid y escuchó opiniones diversas, pero se detuvo en el consejo de una de ellas, que le dijo con claridad: "No lo dudéis, no hace falta pensarlo, Raúl es el entrenador que buscáis".

Y reconoció que la directiva era consciente del peso de su nombre y de su influencia en España, pero no llegó a comprender del todo la magnitud del revuelo que iba a provocar hasta que lo vio por sí misma.

Señaló que Laura, responsable del departamento de comunicación del club, suele enviarle un dosier de prensa diario que ronda normalmente entre las 15 y las 25 páginas, pero el informe del primer día de Raúl alcanzó las 139 páginas, lo que demuestra en la práctica la magnitud del impacto mediático del que goza la leyenda del Madrid.

Lee también: ¿Se lleva el puesto de Carrick? Conte sorprende al Manchester United

Lee también: Tras los temores del Barcelona: un mensaje indirecto de Ancelotti a Flick