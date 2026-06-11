El Real Madrid presenta a José Mourinho como nuevo entrenador; el Benfica se embolsa una suma millonaria

El Real Madrid ha presentado oficialmente a José Mourinho como nuevo entrenador. El portugués firma un contrato con el club hasta mediados de 2029.

El fichaje se rumoreaba desde hace meses y dependía del resultado de las elecciones presidenciales, que finalmente ratificaron a Florentino Pérez.

Mourinho dirigió al Benfica desde 2025, tras dejar el Fenerbaçe; el título quedó en manos del Porto de Francesco Farioli, mientras que el Benfica acabó tercero, a ocho puntos.

Su lugar en el Benfica lo ocupará Marco Silva, de 48 años, quien dejó el Fulham sin coste de traspaso tras cinco temporadas en Londres y firmó por dos años, con opción a uno más.

El Benfica recibirá 15 millones de euros de indemnización.

Antes del anuncio ya trabajaba en su nuevo cargo: dio luz verde al fichaje de Denzel Dumfries y busca a Ibrahima Konaté y Riccardo Calafiori.

Además, se prevé una profunda limpieza de la plantilla: Raúl Asencio, Rodrygo, Fran García, Franco Mastantuono y Dani Ceballos, objetivo del Ajax, buscarán nuevo equipo, y también podría marcharse Eduardo Camavinga.