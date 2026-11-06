Con cada día que pasa, Lamine Yamal se convierte en un jugador más maduro y decisivo. Debutó con el primer equipo del Barcelona con tan solo 15 años y 9 meses, y ahora, con 19, parece que ha pasado todo un mundo.

Sigue siendo un jugador muy joven, pero ya está acostumbrado a cargar al equipo catalán sobre sus hombros y a aparecer siempre en primera línea, según el diario catalán "Sport".

La influencia de Yamal no se limita solo a los goles, sino que se extiende también a las asistencias, y la suma de ambos apartados se conoce como contribuciones goleadoras. Y aquí aparece una cifra absolutamente asombrosa.

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De los últimos 13 partidos que ha disputado Lamine Yamal con el Barcelona, ha contribuido a la consecución de goles, ya sea marcando un tanto, dando una asistencia o ambas cosas, en 12 encuentros.

Esta racha solo se interrumpió en el Clásico en el estadio Spotify Camp Nou, el pasado 25 de octubre, cuando encontró en Marc Cucurella a un rival difícil y no pudo continuar su magnífica racha. Pero tras el enfrentamiento con el Real Madrid, Lamine siguió cumpliendo con su cometido, algo que espera repetir ante su anfitrión, el Atlético de Madrid, el próximo domingo, dentro de la competición de LaLiga.

Compromiso y eficacia

El compromiso de Lamine Yamal incluye asistir a los entrenamientos en los días opcionales, como ocurrió el pasado jueves, además de su gran evolución a nivel defensivo. Pero su principal factor de distinción sigue estando en la faceta ofensiva, y sus números esta temporada hablan por sí solos: 13 goles y 11 asistencias en 15 partidos, o lo que es lo mismo, 24 contribuciones goleadoras.

La estrella española ya conoce el sabor de marcar en la portería del Atlético de Madrid, en el estadio Metropolitano, pues anotó sus dos goles ante los rojiblancos en el feudo de estos últimos.

El primer gol llegó en la Liga española 2024-2025, cuando Yamal firmó la magnífica remontada del Barcelona, que culminó Ferran Torres para que el equipo catalán venciera por 4-2.

El segundo gol, por su parte, llegó la temporada pasada en la Liga de Campeones de Europa, cuando Yamal batió la portería con un disparo raso con su pierna izquierda y dio esperanza al Barcelona, pero este terminó despidiéndose del torneo a manos de los rojiblancos.