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El Real Madrid ha enviado una delegación seleccionada a Londres para la ceremonia del Balón de Oro de 2026, con Kylian Mbappe como figura principal. El delantero francés ha viajado a Inglaterra, mientras que otras grandes figuras, como Vinicius Junior y Jude Bellingham, han optado por quedarse en la capital española.

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Mbappe encabeza la delegación en Londres

Mbappe ya ha aterrizado en Londres con la intención de conquistar el primer Balón de Oro de su ilustre carrera. El delantero francés, que desde hace tiempo parecía destinado a ganar el máximo premio individual del fútbol, fue fotografiado a su llegada junto a su familia y un grupo reducido de representantes del Real Madrid.

El jugador de 25 años llega a la gala tras una actuación sensacional y decisiva contra el Barcelona. El delantero demostró su valía en una gran cita al marcar los dos goles de la victoria por 2-1 en el Clásico disputado en el Camp Nou, apenas 24 horas antes de su vuelo. Pese a las dificultades del Madrid en la lucha por el título la pasada temporada, las cifras individuales de Mbappe siguieron siendo de primer nivel: anotó 42 goles en 44 partidos durante la campaña 2025-26. También brilló en el Mundial de 2026, que terminó como máximo goleador del torneo con 10 tantos.





Vinicius y Bellingham se quedan en España

En un giro sorprendente, tanto Vinicius Junior como Jude Bellingham decidieron no tomar el vuelo oficial a Londres. Ambos jugadores fueron fundamentales en los éxitos del Real Madrid durante los últimos dieciocho meses y figuraban entre los principales candidatos al premio principal. Su decisión de quedarse ha sorprendido en el mundo del fútbol, especialmente porque el club suele contar con una presencia destacada en estos acontecimientos de gran repercusión. En su lugar, el protagonismo recaerá en un grupo más reducido de jugadores que sí ha viajado al Palladium Theatre.

Al frente de la delegación oficial del Madrid está Emilio Butragueño, exdelantero legendario y actual director de relaciones institucionales. Según Diario AS, el grupo incluye a Marc Cucurella, nominado al premio masculino, y al joven talento Yan Diomande, finalista del Trofeo Kopa.

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Últimos preparativos para la gala

La delegación del Madrid llegó a Londres el lunes por la mañana en un vuelo privado, según confirmó El Chiringuito TV. A su llegada, estaba previsto que los jugadores y el personal se alojaran en el Marriott Grosvenor Hotel para descansar antes de la gala de la noche. El Palladium Theatre acogerá a la élite del fútbol mundial en la 70.ª edición de la ceremonia, en la que se espera que Mbappe sea una de las figuras más solicitadas en la alfombra roja a lo largo de la noche.

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Aunque Mbappe será el principal protagonista del Real Madrid, la lucha por el premio principal sigue muy igualada. Se espera que el francés tenga como duros rivales a Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, y a Harry Kane, capitán de Inglaterra.