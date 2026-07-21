El Real Madrid planea cerrar un fichaje de gran impacto procedente de su eterno rival, el Barcelona, durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Según el diario francés L'Équipe, el Real Madrid ha renovado su interés por hacerse con los servicios de Ferran Torres (26 años), tras su papel decisivo en la coronación de la selección española en el Mundial 2026.

El campeón con la selección española, y autor del gol de la victoria decisiva en el partido final ante Argentina, se ha convertido en uno de los nombres más destacados a seguir en el periodo de fichajes veraniego.

El diario francés señaló que la directiva del club madridista sigue con suma atención la situación de Torres este verano.

La directiva del Real Madrid estudia esta posibilidad tras haber seguido la trayectoria del jugador desde sus inicios en las filas del Valencia; los responsables del club blanco intentaron ficharlo en aquel momento antes de que el jugador prefiriera marcharse al Manchester City, aunque el panorama es completamente distinto en la actualidad.

El futuro del delantero con el Barcelona atraviesa una situación de total incertidumbre, pese a estar vinculado por un contrato que finaliza en 2027.

La ausencia de comunicación con la dirección deportiva catalana durante los últimos meses abre la puerta a la posibilidad de su salida en el actual periodo de fichajes a cambio de una cantidad no elevada, o el próximo verano de forma gratuita tras la finalización de su contrato.

Todas las posibilidades permanecen abiertas de cara al futuro futbolístico del jugador, después de que la directiva del Barça hubiera fijado su precio en unos 50 millones de euros antes del inicio del torneo internacional.

El impacto mediático que siguió a su histórico gol en Estados Unidos elevó el valor de su traspaso dentro de los despachos del Barcelona, e incluso reabrió la posibilidad de renovar su contrato.

Asimismo, la necesidad del rival tradicional de reforzar sus arcas para financiar el fichaje de Julián Álvarez (26 años) podría allanar el camino de Torres hacia Madrid, pese a la dificultad de prever la posibilidad de cerrar un fichaje de este tipo entre el Real y el Barcelona.

La versatilidad del delantero español encaja de forma óptima con los planes ofensivos del Real Madrid; su capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque y desempeñar el rol de delantero puro goza de gran convicción en el seno de la secretaría técnica del club blanco.

L'Équipe asegura que el interesado más destacado en hacerse con el internacional español es el Paris Saint-Germain bajo la dirección de Luis Enrique, donde el técnico asturiano tendría la oportunidad de dirigirlo de nuevo tras haberlo entrenado anteriormente en las filas de la selección.