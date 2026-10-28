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El Real Madrid se ha visto obligado a pedir disculpas públicas y formales al pueblo chino tras la fuerte oleada de críticas contra Kylian Mbappe. La estrella francesa se vio envuelta en una polémica después de hacer unos comentarios que fueron ampliamente considerados irrespetuosos hacia el líder fundador del país.

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Un meme de Mbappe desata una grave reacción comercial

Durante una entrevista en internet, Mbappe hizo referencia a un meme en el que aparecía representado como Mao Zedong. El delantero de Francia se refirió al líder fundador de la China comunista como un «dictador chino», lo que provocó de inmediato una oleada de indignación en todo el país.

Las consecuencias comerciales fueron rápidas y graves. El delantero perdió lucrativos acuerdos publicitarios con al menos tres empresas chinas diferentes, entre ellas Dongpeng Beverage, Mengniu y Milkground.

Además, China Media Group (CMG) tomó una medida de gran alcance al suspender las retransmisiones de los partidos de La Liga y de cualquier encuentro en el que participara el jugador. Posteriormente, la televisión estatal exigió disculpas formales al delantero, al Real Madrid y a la máxima categoría del fútbol español, según Associated Press.

El Real Madrid y Mbappe expresan su profundo pesar

Ante la creciente presión, Mbappe publicó el martes un comunicado en el que reconoció su error. El atacante admitió que sus declaraciones fueron «desacertadas» y afirmó: «Ahora entiendo que hirieron a muchas personas en China y en las comunidades chinas».

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El miércoles, el Real Madrid hizo lo propio con un extenso comunicado oficial para reparar la relación dañada.

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«El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido causar las recientes declaraciones de nuestro jugador Kylian Mbappe», señaló el club. «Nuestro club siente un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten afecto y admiración por el Real Madrid.

«El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappe, en las que el propio jugador ha transmitido su pesar por sus palabras y ha reiterado su respeto por el pueblo chino.

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«El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores del respeto, la convivencia y el entendimiento intercultural, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que lo unen a China y a sus ciudadanos».

El conflicto por las retransmisiones sigue sin resolverse

Las rápidas intervenciones de todas las partes ponen de relieve la enorme importancia del mercado chino para el fútbol europeo. Además de los comunicados del jugador y del club, La Liga también ha pedido disculpas formalmente para mitigar las consecuencias.

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CMG confirmó haber recibido las disculpas formales del Real Madrid.

Reconstruir los vínculos con el mercado asiático

Associated Press añadió que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China confirmó el miércoles que se toma «en serio» las disculpas de Mbappe, aunque el impacto a largo plazo en su marca personal sigue siendo completamente incierto. Aún no está claro si el delantero podrá recuperar los acuerdos comerciales rescindidos o si el fútbol español volverá pronto a las pantallas de televisión chinas. La prioridad inmediata tanto del jugador como del club será contener las repercusiones diplomáticas para evitar que esta disputa afecte de forma permanente a su proyección mundial.