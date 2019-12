El Real Madrid no se muerde la lengua: "Es difícil de entender que el VAR no intervenga"

El director de relaciones institucionales del conjunto merengue, Emilio Butragueño, no se cortó a la hora de criticar a los colegiados.

El Clásico para el quedó marcado por la polémica después de que los merengues reclamaran dos penaltis favorables al Real Madrid por dos faltas sobre Raphael Varane en la primera parte del duelo ante el .

De hecho, el director de relaciones institucionales del conjunto merengue, Emilio Butragueño, no se mordió la lengua al criticar que el VAR no auxiliara a Hernández Hernández para señalar penalti.

"Si hay una tecnología a disposición, como aficionado al fútbol, ya no como representante del Real Madrid, el VAR tiene que intervenir. No sé qué habló el árbitro con el del VAR, pero cuando ves las imágenes te llama la atención. No estamos contentos con el resultado, merecíamos ganar y estas dos jugadas se tenían que haber tratado de otra manera", aseguró en Movistar.

"El Real Madrid merecía ganar claramente este partido. Estamos sobre el mismo asunto. Sabéis que somos partidarios del VAR, la tecnología tiene que estar presente para ayudar al árbitro. El VAR intercede cuando la jugada es clarísima. Es desconcertante que no haya intervenido, porque fueron clarisísimas. Es difícil entender que la tecnología, que está a disposición del equipo arbitral, no se use en este tipo de jugadas. Es muy desconcertante", añadió.