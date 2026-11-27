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Gonzalo García, actual delantero del Fulham, sigue con interés la actualidad del Real Madrid pese a haber salido del club blanco el pasado mercado de verano. Asegura que su vínculo con el equipo no ha cambiado y le desea que siga cosechando éxitos.

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El jugador español, de 22 años, declaró a DAZN, según recoge el diario español Marca: « Intento ver todos los partidos del Real Madrid , siempre que no coincidan con los míos. El equipo ha empezado bastante bien, así que me alegro por él».

García fichó por el Fulham a cambio de 40 millones de euros el pasado verano, y el Real Madrid se reservó una cláusula que le permite recomprar al jugador en el futuro. Sin embargo, el joven delantero no ha ocultado que dejar el club en el que se formó no fue un paso fácil, sobre todo porque sigue soñando con triunfar con la camiseta del primer equipo.

«No os voy a mentir, no es nada fácil. Soy madridista, llegué al primer equipo y tuve la gran oportunidad de formar parte de este grupo. Era un sueño para mí y lo sigue siendo», explicó García.

El jugador español habló de los entresijos de su llegada al conjunto inglés y señaló que la comunicación con Álvaro Arbeloa, exentrenador del Real Madrid y actual técnico del Fulham, le ayudó a tomar la decisión y a entender el proyecto deportivo del club londinense.

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«Cuando llega el verano y te encuentras ante la posibilidad de salir, es normal que le des muchas vueltas», afirmó García.

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Y añadió: «El entrenador me llamó y me explicó el proyecto que hay aquí en el Fulham. Hablando con él te das cuenta de la gran ambición que hay detrás de este proyecto y de las ganas de competir en la Premier League. Hablar con Álvaro hizo las cosas un poco más fáciles».

El delantero del Fulham reconoció que adaptarse a la Premier League no ha sido sencillo, dadas las grandes diferencias entre el estilo de juego de Inglaterra y el de España, sobre todo en el plano físico.

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«Hay una diferencia en el estilo de juego: la competición es más exigente físicamente y todo es un poco distinto a lo que estaba acostumbrado en España, pero de momento estoy contento y me voy adaptando poco a poco», explicó.

García empezó con buen pie su etapa en el Fulham, tras marcar en su debut ante el Chelsea , en un partido que su equipo perdió por 3-2. Sin embargo, desde entonces no ha vuelto a marcar en liga, aunque sí vio puerta en la victoria por 3-0 ante el Wimbledon en la Copa de la Liga.

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El jugador se mostró convencido de su capacidad para superar los retos de esta nueva experiencia y aseguró que sus largos años en el Real Madrid le ayudaron a prepararse para este paso.

«El cambio es bastante grande, pero creo que estoy bien preparado para ello. He jugado en el Real Madrid durante 12 años, uno con el primer equipo y 11 en la cantera del club, y creo que no hay mejor lugar en el mundo del fútbol para aprender y crecer que La Fábrica», concluyó.